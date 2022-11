Wanda Nara habló de la reconciliación con Mauro Icardi

Compartir

Hace un día Wanda Nara y Mauro Icardi sorprendieron a todos al mostrarse una vez más juntos. Primero compartieron un video en una limusina y después, aparecieron juntos en un partido del Galatasaray. Sin embargo, la mediática habló y fue muy cautelosa a la hora de hablar de reconciliación.

“Yo trabajo para el club, para Mauro. Fueron los medios los que inventaron que yo ya no era la representante. Yo sigo trabajando con él”, aseguró la empresaria en un mensaje que le hizo llegar a Guido Zaffora en Es por ahí.

La hermana de Zaira Nara reconoció que con su ¿ex? “entre nosotros está todo bien”. Mientras el periodista agregaba detalles sobre este reencuentro de la pareja. “Mauro está haciendo todo para reconquistarla. Me cuenta Wanda que tiene su departamento en el mismo edificio que Icardi”, detalló.

A la hora de hablar de si existe una reconciliación Wanda tuvo significativas palabras. “Crecimos juntos con Mauro. Veremos qué pasa”, dijo, a corazón abierto.

“La limusina fue una sorpresa que le preparó Mauro a Wanda y ella no sabía nada. Apartir de esta sorpresa las cosas empezaron a tomar otro color”, aseguró el panelista.

“La sentí honesta. Wanda le puede dar una nueva oportunidad al amor. Hoy están separados, no hay reconciliación, pero si Mauro está haciendo todo para recuperarla y este gesto sembró una semilla en el corazón de Wanda”, concluyó Guido.

