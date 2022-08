Compartir

La empresaria se refirió a la situación laboral de su marido, que en las últimas horas pasó a integrar una lista de “indeseables” en el club parisino

No fue un día de buenas noticias para Mauro Icardi. En que en las últimas horas, trascendió que el PSG lo separó del plantel y lo envió a entrenar aparte del resto del equipo. La decisión la tomó el nuevo entrenador del club parisino Christophe Galtier, quien junto con el nuevo encargado del fútbol, Luis Campos, crearon una lista de “indeseables” (nombre que utiliza la prensa francesa para referirse a estos futbolistas que entrenan separados del grupo), la cual ahora integra el delantero argentino.

En este contexto, este jueves en Intrusos (América) obtuvieron en exclusiva la palabra de Wanda Nara, quien se refirió a la situación laboral de su marido. “Estoy acá trabajando en París y justo me acaban de mandar lo que dijo Flor (De la V), que evidentemente tiene menos fútbol que la Para Ti. Mauro no está desvinculado, tiene dos años más de contrato con el PSG”, comenzó expresando en un audio de Whataspp que le envió a Maite Peñoñori. Y continuó: “Para desvincular a un jugador tendrían que pagar un barco de dinero, que creo que no sería la situación. Es un jugador que tiene un montón de otras propuestas por Europa”.

“Suele suceder, cuando el club cambia de entrenador y tienen otras exigencias u otras decisiones. Pasa en el mundo del fútbol, por eso existen los préstamos, los cambios y todo esto. Puede suceder, hay un montón de jugadores que están en la misma situación en este club y en clubes de todo el mundo”, señaló.

En tanto, luego pasaron la segunda parte del mensaje de voz: “Mauro está simplemente decidiendo qué va a hacer. Si él decide quedarse, se puede quedar tranquilamente en este club porque todavía le quedan dos años más de contrato. Si él decide ir a otro club donde tenga más espacio, como él se lo merece y su carrera también, va a elegir el club que mejor le quede a él y va a ir”. E insistió: “Pero nada de lo que están diciendo es real. No está apartado ni mucho menos. Simplemente el club sabe nuestras exigencias, que son que Mauro juegue la cantidad de minutos que él y su carrera merecen, y saben que estamos escuchando otras ofertas”.

“SI Mauro decide irse, se va a ir con una mejor opción de la que tiene acá. Y si Mauro decide quedarse, tiene dos años más de contrato que el club le va a respetar, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Es simplemente buscar la mejor opción para Mauro, como siempre la buscamos, y como su carrera merece”, señaló. Y por último, apuntó contra la conductora del ciclo de América: “Me encanta que me preguntes, porque son pocos los que lo hacen y hay muchos ignorantes como Flor, que habla sin saber”.

Entre sorprendida e indignada por este comentario, la conductora comentó: “¿Acabo de escuchar mal? ¿No está apartado? Está a-par-ta-do. Está apartado del equipo principal”. Y agregó: “Es como que a vos te llamen de un canal importante para trabajar como conductora de Intrusos, y te dicen ‘te apartamos, te sacamos, pero te vamos a seguir pagando’. Yo creo que igual, para mí está pésimo eso. A mí no me haría sentir bien, yo creo que a él tampoco”. “Sé que tiene la posibilidad de elegir, que tiene millones, y todo. Pero deportivamente… no sé, yo soy bastante ignorante en el fútbol, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco. O jugando con un equipo menor que el de Messi. Es mi humilde opinión”, concluyó.

