Wanda Nara le contestó a Florencia De la V, luego de que la criticara por viajar sin sus hijos

La empresaria se encuentra en Argentina para formar parte de las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, el nuevo big show de Telefe

Desde hace algunos días, Wanda Nara está en la Argentina para sumarse a las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, el reality de Telefe que contará con la conducción de Natalia Oreiro y que tendrá a la empresaria como una de las investigadoras que pondrá toda su inteligencia y su humor, para descubrir quiénes son las celebridades que se ocultan detrás de los trajes. Pero más allá de lo estrictamente laboral, cada vez que la mediática visita el país es foco de varios conflictos mediáticos, a los que muchas veces les tiene que hacer frente.

En este sentido, una de las críticas a las que tuvo responder fue una que le hizo Florencia De la V, quien cuestionó su rol como madre por dejar a sus hijos en Europa, mientras ella cumple sus compromisos laborales en Buenos Aires. “Están con mi mamá (Nora Colosimo) y con Mauro (Icardi), y yo voy a ir y venir. Ahora este fin de semana voy a Miami porque voy a hacer la campaña de mi marca, después cuando vuelvo sigo con las grabaciones y ya después los próximos días libres me voy para allá y después van a venir los chicos seguramente también para acá”, le explicó al cronista de Socios del espectáculo (El Trece). Y se dirigió puntualmente a las declaraciones de la conductora de Intrusos: “Yo trabajo como cualquier mamá, siempre lo hice. No los dejo un mes a mis hijos, jamás los dejé tanto tiempo”. En tanto, el movilero también la consultó sobre su actual vínculo con su marido. “Todo súper bien”, aclaró.

Por otra parte, se refirió a la marcha que harían las empleadas domésticas uruguayas en su contra, luego del escándalo que tuvo con su asistente Carmen Reboledo. “No tengo idea, estoy muy feliz con Uruguay porque seguramente abra muy pronto mi marca”. En cuanto a los dichos de Alejandro Cipolla, el abogado de su exempleada, señaló: “Son todas mentiras, lo lamento mucho por ustedes que se prestan a tanta mentira”. Y negó estar citada para una cámara gesell.

“No me ocupo de eso y la legislación de esta situación se maneja en Italia. Pueden hacer cualquier cosa, pero va a terminar en la Justicia de allá porque ya está iniciado desde hace rato de parte mía una causa”, expresó. Y cerró: “Yo estoy bárbara, pero que digan tantas mentiras llega un momento que te afecta. Ustedes son los que le siguen dando notas a estas cosas, sino terminaría el tema. Cada uno se va a hacer responsable de las tonterías que inventa. Me da pena que estén utilizando a una señora para todo esto”.

Este martes, la mayor de las Nara había negado estar imputada por la fiscalía por el delito de “trata de personas y reducción a la servidumbre” en el Tribuna Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py. Frente a la repercusión que tuvo esta noticia, Wanda le envió un comunicado a Laura Ubfal en el que negó los dichos del letrado patrocinante de Carmen. “Atento a la falsa información que ha circulado en los medios de comunicación en el día de ayer, se hace saber que, habiendo tomado contacto directo los profesionales que me asesoran en las actuaciones aludidas, resulta: FALSO que exista una imputación formal contra Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo. FALSO que exista una ratificación de denuncia. A la fecha, la justicia se encuentra investigando la ‘maniobra’ de la que viene siendo víctima esta familia. Se encuentra en trámite la investigación acerca de quién ha divulgado esta falsa información con el consecuente perjuicio que esto ha ocasionado”, dice el escrito que publicó la periodista.

