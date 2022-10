Compartir

Después de que la mamá de Jamaica denunciara que le robaron pertenencias de su hogar, su abogado dijo que el cantante de cumbia 420 y la mediática están fichados “en el registro de entradas del country”

Parece no haber tregua posible entre L-Gante y Tamara Báez después de su escandalosa separación. Y menos aun con Wanda Nara de por medio. Este miércoles y a través de unas Instagram Stories, la mamá de Jamaica se quejó porque notó que en su casa estaban faltando zapatillas, su auto y su moto. Y sin nombrarlo, apuntó contra el cantante de cumbia 420 como responsable.

“¡Pum! Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas, qué onda. ¿Andan en atrevidos?”, dice Tamara en el primero de los tres videos que publicó en la tarde de este miércoles, mientras mostraba su vestidor y algunos estantes vacíos en donde faltaban pares de calzados deportivos.

Y más tarde, aseguró a través de su abogado Juan Pablo Merlo que quienes habían ingresado en la propiedad fueron el cantante y la mediática. “Ayer, en el registro de entradas del country donde vive Tamara, L-Gante y Wanda Nara ingresaron al lugar. Ingresaron al domicilio. Ahora, hay que ver por las cámaras si ingresaron los dos al domicilio, pero si estuvieron retirando el vehículo”, dijo el abogado.

“Estamos viendo todo lo que falta porque vamos a ir a hacer la denuncia. Wanda Nara está en el registro de entradas junto a Valenzuela. Entraron acá”, explicó al abogado. “Ellos duermen juntos, pero a mí no me causa nada porque quiero estar tranquila”, dijo a su vez Tamara en A la tarde (América).

Estos dichos generaron que la rubia saliera a dar su versión de los hechos y no solo lo hizo a través de sus redes sociales, sino que además fue en plena grabación de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) y en el video también se la ve a Lizy Tagliani, su compañera en el panel de “investigadores” del big show que conduce Natalia Oreiro. “¿Qué hora es? Porque dicen que estoy en un yate”, comenzó Wanda con ironía.

“Ay, es que el agua me debe marear”, agrego la humorista a la vez en que la hermana de Zaira comenzó a tararear “My Heart Will Go On”, de Celine Dion, inmortalizado en la película Titanic. “Bueno, no así”, la corrigió Lizy para arrancarle una carcajada a Nara.

“Me parece tan grave con la impunidad que aseguran tantas mentiras. En fin”, escribió Wanda junto a esas stories y ya en un tono más serio, quizás harta de las versiones de romance que vinculan con L-Gante.

“Se llevaron el auto, la moto. Se llevaron mis zapatillas, qué onda, qué onda, qué onda… hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre”, se indignó Tamara Báez al denunciar la falta de objetos en su hogar.

En el tercer y último video de la serie, la joven prendió la cámara frontal y se la ve llorando. “No me importa que me vean así. Pero tengo mucha bronca, tengo mucha bronca. Y están siendo súper, súper injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo. Y ahora que me sigan haciendo pasar por esto, no da, no da. Yo tengo que estar bien por mi hija. Y estoy sola, me siento sola”, se lamentó Tamara con la voz quebrada.

Y luego, disparó contra L-Gante, sin nombrarlo. “Y no entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra persona, hacé tu vida, no me rompas las bolas. ¿Qué venis a entrar acá a llevarte lo mío?¿Para qué?”.

