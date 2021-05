Wanda Nara le teme a la comezón del séptimo año: “¿Cuál es el secreto para un matrimonio duradero?”

Compartir

Linkedin Print

El pasado jueves 27 de mayo, se cumplieron siete años desde Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron formalizar su relación ante la Ley. Y la empresaria lo celebró compartiendo las postales de ese inolvidable día en su cuenta de Instagram, junto a una leyenda que decía que estaba conmemorando la fecha de “la unión más hermosa y de mi firma más importante”.

Además, y como no podía ser de otra manera, le dedicó unas sentidas palabras al jugador del PSG: “Te amo más cada día”.

Sin embargo, el número del aniversario no pasó inadvertido para la empresaria. Es que, mito o realidad, se dice que en todo matrimonio llega la llamada “comezón del séptimo año” que hace que muchas parejas se terminen por disolver. Y aunque ella y el padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, han logrado ensamblar una familia entrañable junto a los hijos que ella tuvo de su relación con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto, nadie está exento de sufrir alguna que otra crisis con el paso del tiempo.

Así las cosas, Wanda grabó un video que subió a sus historias en las que explicaba el por qué de su ausencia en las redes durante los últimos días y le pedía consejos a sus seguidores para tratar de sobrellevar este momento tan complicado según los expertos en relaciones. “Para todos los que me preguntan por qué ando un poco desaparecida, es porque estamos de vacaciones”, comenzó diciendo.

Y luego detalló: “Estamos arreglando algunas cosas…En realidad, estamos haciendo tareas de campo, que son las actividades favoritas de mi marido. Claramente, no las mías. Pero nada, soy tan buena….No, mentira. Me lo banco porque ayer que fue nuestro aniversario, me sorprendió con un viaje que haremos en las próximas horas. ¡Tremendo! O sea: no me lo imaginaba. Porque a mí me gusta viajar y a él no”.

Entonces, Wanda sorprendió a sus fanáticos al asegurar que Mauro y ella eran como “el agua y el aceite”, pero que el jugador había decidido tener esa atención para con ella debido al aniversario en cuestión. “Ahora abro un debate. El séptimo año dicen que es el de la crisis. Y quiero que me digan secretos para un matrimonio duradero”, les pidió entonces abriendo una caja para comentarios. Aunque aclaró que hablaba de un “matrimonio largo y feliz”, y no sólo de uno que perdurara en el tiempo.

Hace pocos días, la empresaria de 34 años residente en Paris había sido noticia al compartir la imagen de su vacunación contra el COVID-19.

“Hoy fue mi turno. Deseo con todo mi corazón que todos puedan vacunarse lo antes posible y que mi país, Argentina, supere pronto esta terrible situación que tan triste nos tiene a todos”, escribió junto a la foto en la que se la veía al momento de ser inoculada.

Cabe recordar que Wanda tuvo coronavirus en septiembre del año pasado luego de unas vacaciones en Ibiza cuando Europa flexibilizó un poco los viajes. Y se mostró preocupada con las nuevas restricciones impuestas por Francia para frenar la ola de contagios de coronavirus. Como en muchos países del Viejo Continente, el descubrimiento de nuevas cepas del virus obligó a los gobernantes a tomar medidas drásticas para frenar el avance de la pandemia mientras se desarrollan las campañas de vacunación.

Compartir

Linkedin Print