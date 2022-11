Wanda Nara lloró al hablar del final de su relación con Mauro Icardi y cargó contra la China Suárez

Compartir

En una entrevista con la televisión italiana, Wanda Nara volvió a referirse al Wandagate, el famoso escándalo mediático que estalló en octubre del año pasado luego de que se destapara una infidelidad que Mauro Icardi habría concretado con Eugenia La China Suárez y que meses más tarde, ya en 2022, marcó el principal motivo de separación entre los padres de Francesca e Isabella.

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’”, comenzó contando Wanda hablando en italiano, según un fragmento de la charla que se reprodujo este lunes por la noche en LAM (América). Además, en la conversación la mediática aprovechó para tirarle un palito a la actriz.

“Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, se explayó Nara. “Y te sentiste ofendida, por supuesto”, le apuntó la presentadora italiana. “Sí, sí”, le respondió.

“En octubre del año pasado todos hablaban de una traición de parte de Mauro”, le dijo la entrevistadora. “Sí, y depende: hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí”, le respondió Wanda entre risas. “Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”, dijo después.

“Entonces tuviste la sospecha de una traición. ¿Y qué te dijo?”, le preguntó la italiana. “Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”, recordó Wanda.

Luego mostraron otro fragmento de la charla en donde se la escucha hablar a la hermana de Zaira con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Y en cuanto a la separación, dijo: “Sí, me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”.

Y luego, agregó: “No veo a Francesca o Isabella algún día en un lugar donde no son felices. Yo como madre quiero acompañar a mis hijas y demostrarle que se puede seguir adelante, que nadie debe hacerle mal a nadie y que siempre hay que buscar la felicidad”.

Por estos días, los rumores de romance entre la mediática y L-Gante no cesan, a pesar de que ambos en diversas entrevistas solo hablan de que existe una gran amistad. Durante su paso por Roma la empresaria se la jugó con una sensual foto desde su habitación y el cantante le dejó un pícaro comentario. En la postal se la puede ver a la empresaria sentada con una bata de color blanco comiendo una lechuga, por ende, el interprete no ocultó su atracción por ella y la invitó a pasar una noche con el. “Buenas noches para vos”, le dijo Wanda, y el cantante le retrucó picante: “Si es con vos, mejor”.

