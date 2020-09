Wanda Nara lo tiene todo, menos niñera:por qué no busca ayuda para criar a sus hijos

Compartir

Linkedin Print

A lo largo de los años, sobre todo desde que se fue a vivir a Europa, Wanda Nara se encargó, en sus redes sociales, de dar a conocer todo lo material que logró conseguir. Mostrar su impresionante mansión, su variedad de autos y sus cientos de carteras y zapatos de las marcas más importantes a nivel mundial parece ser su hobby predilecto. Lo hizo primero con su ex Maxi López, y lo sigue haciendo ahora con su actual pareja, Mauro Icardi. Pese en que en más de una oportunidad la criticaron y la tildaron de ostentar, ella sigue adelante con sus principios, sin importarle el qué dirán.

Haciendo un recorrido rápido por su cuenta de Instagram, en la que tiene poco más de 7 millones de seguidores, alcanza para observar que no escatima en gastos a la hora de, por ejemplo, irse de vacaciones. Traslados en vuelos privados, pagando lujosos hoteles y hasta embarcaciones de primer nivel, hace que todo parezca de ensueños. Si de disfrutar se trata, ella sabe y tiene claro cómo hacerlo. A la hora de elegir lugares para sus estadías, sus imágenes muestran sitios paradisíacos, con una belleza absoluta.

Puertas adentro, también se puede observar el esplendor que la rodea. Tiene una mansión en Milán, Italia y otra en París, Francia, en la que vive actualmente, desde que el futbolista se sumó a las filas de PSG. Ella suele ir y venir de una casa a la otra de acuerdo a sus necesidades. En Italia, por ejemplo, dejó varios amigos que cada tanto va a visitar. Tiene todo lo que quiere, y más. No le hace falta nada. En cada una de las viviendas cuenta con detalles únicos y irrepetibles.

Sin embargo, hay algo que no tiene y brindó detalles al respecto en las últimas horas. Teniendo en cuenta que no se le escapa nada, a sus seguidores le llamó la atención que en ningún momento aparezca una niñera. Teniendo en cuenta que tiene cinco hijos, hasta no sonaría descabellado que alguien le pueda colaborar con esa tarea. Sin embargo, no la tiene porque, según sus palabras, no la quiere. Ella misma se encarga de la crianza de Valentinto, Costantino y Benedicto, de la relación con López, y de Francesca e Isabella, las que tuvo con Mauro.

En ese punto, hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar; se trata del amor por sus hijos. La conexión que tiene con ellos la lleva a encargarse de todo lo que tiene que ver con los nenes y que no busque colaboración puertas afuera. Ni siquiera en los casos extremos, como cuando estuvo embarazada, buscó auxilio. Si bien admite que en muchas oportunidades tiene que “correr”, sostiene que no reniega de eso. Incluso, a esta altura, ya recibe la ayuda de los más grandes que, cuando la situación lo requiere, se encargan de sus hermanitas.

Así las cosas, una seguidora le consultó si tiene empleadas o alguien que la ayude en el día a día de su casa. Wanda leyó y le respondió: “Tenemos empleados por seguridad y para manejar la casa”, comenzó y luego aclaró la parte que tiene que ver con sus herederos y el motivo por el cual no tiene niñera: “De mis hijos me ocupo y me ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñera, ni ahora tampoco. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso”.

Continuando con lo material, hace un mes atrás, fueron criticados porque les regalaron a cada una de las nenas un poni. Más atrás, el 2018, tuvo que contratar una empresa que se dedica a organizar viviendas, para que le acomode su guardarropa. En su momento, mostró infinidades de cajas con más de 60 pares de zapatillas propias, más de 100 pares de zapatos, el mismo número de carteras de todos los tamaños y continuó con el resto y fue reprobada. Los mismos números maneja Icardi y sus hijos. Incluso, hace algunas semanas, mostró que Isabella había recibido dos valijas llenas de ropa con la nueva temporada de dos marcas de indumentaria muy importante.