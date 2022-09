Wanda Nara negó estar imputada: «Hay una maniobra en contra de mi familia»

Compartir

La empresaria emitió un comunicado en el que desmiente al doctor Alejandro Cipolla, abogado de su exempleada, Carmen Reboledo

En la tarde de ayer, se conoció la noticia de que Wanda Nara, su marido, el futbolista Mauro Icardi, y su mamá, Nora Colosimo, habían sido imputados por la fiscalía por el delito de “trata de personas y reducción a la servidumbre” en el Tribuna Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py, después de la denuncia presentada por la exempleada de la empresaria, Carmen Reboledo, quien relató varias irregularidades que había vivido trabajando en la casa que la familia posee en Italia.

La información fue confirmada a Teleshow por el doctor Alejandro Cipolla, abogado patrocinante de la damnificada. “La visa que le hicieron a Carmen dice ‘asilo político’, lo que es una defraudación al estado italiano y de un estado de vulneración tremendo. Era cuando ya estaba en Italia viviendo después de un año. Estaba para ser deportada y en vez de blanquear la situación laboral, prefirieron llevarla con una funcionaria italiana a pedir un asilo político”, explicó el letrado sobre una de las pruebas que presentaron en la denuncia. Y compartió el documento con este medio.

Luego agregó sobre el pedido de asilo político: “Carmen vivía en Francia con ellos. Y después se la llevaron a Italia. No es que ella para ingresar a Italia tuvo que pedir eso. Ya estaba viviendo hacía mucho tiempo y como la estaban por deportar, le dijeron: ‘Pedí eso’”. Y dio detalles sobre otra de las pruebas presentadas a la Justicia por la querellante. “Wanda, en sus redes sociales, mostró una carta que dice que Carmen no le adeuda nada. A esa carta vamos a pedirle una pericia, porque fue escrita por la madre de Wanda y el novio de la madre. Y la hicieron firmar casi obligada”, explicó Cipolla.

Según indicó el abogado, la Justicia fijó una audiencia de cámara Gesell a fin de tomarle otra declaración a Reboledo. Esta modalidad que se utiliza en niños y adolescentes, se aplica también en caso de adultos en estado de vulnerabilidad, como fue el caso de Mavys Álvarez cuando denunció por trata al entorno de Diego Maradona. “Primero se le va a correr vista a la defensa de Wanda y de Mauro. Y luego se fijará la fecha, calculo que será para mediados de septiembre”, dijo Cipolla.

Lo cierto es que, frente a la repercusión que tuvo esta noticia, Wanda le envió un comunicado a Laura Ubfal en el que negó los dichos del letrado patrocinante de Carmen. “Atento a la falsa información que ha circulado en los medios de comunicación en el día de ayer, se hace saber que, habiendo tomado contacto directo los profesionales que me asesoran en las actuaciones aludidas, resulta: FALSO que exista una imputación formal contra Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo. FALSO que exista una ratificación de denuncia. A la fecha, la justicia se encuentra investigando la ‘maniobra’ de la que viene siendo víctima esta familia. Se encuentra en trámite la investigación acerca de quién ha divulgado esta falsa información con el consecuente perjuicio que esto ha ocasionado”, dice el escrito que publicó la periodista.

Cabe recordar que la esposa del jugador del Paris Saint-Germain llegó a la Argentina el viernes pasado para comenzar las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, el nuevo reality de Telefe que contará con la conducción de Natalia Oreiro. Y, al ser abordada por el cronista de LAM en el aeropuerto de Ezeiza, se refirió al tema señalando ella ya había iniciado una demanda contra Carmen en la justicia italiana. “Acá está mal dirigida la causa. Nadie me citó, no me llegó ninguna carta, pero nos presentamos porque hemos visto y fueron de público conocimiento las amenazas. Y me presenté por mis propios medios a presentar los comprobantes de pago”, contó.

