En el 2008 cuando se casó con Maxi López y decidió seguirlo y apoyarlo en su carrera como futbolista, Wanda Nara supo que en su futuro sería una ciudadana del mundo. En ese momento, con solo 22 años dejó su carrera en los medios para irse a vivir a Rusia, luego de que él fichara en un club de Moscú, incluso transitó allí su primer embarazo.

Luego, la pareja se trasladó a Italia, donde a Valentino se le sumaron Constantino y Benedicto. En el 2013 cuando se separaron parecía que por fin ella regresaría a Buenos Aires, pero se volvió a enamorar, esta vez de Mauro Icardi, un joven rosarino compañero de López en el Inter. Entonces una vez más decidió seguir a su pareja y se quedó en Milán, hasta que en el 2019 la familia completa, con sus hijas Francesca e Isabella, se mudó a París.

Pasaportes al día, parece que la familia tendrá nuevo destino y que en los próximos días el podría confirmar su desembarco al fútbol turco, por lo que la hermana de Zaira, deberá armar nuevamente las valijas para instalarse en una nueva ciudad. En paralelo, se prepara para debutar como “investigadora” del nuevo ciclo de Telefe, ¿De quién es la máscara?, es que aunque no vive en el país, siempre viaja por compromisos laborales y no pierde el contacto con los medios ni con el público.

El jugador fue tentado por el club Galatasaray de Estambul y esta semana podría firmar contrato. Según el diario Hurriyet Wanda en su rol de representante, e Icardi, estuvieron el 17 y 18 de agosto en Turquía para negociar con la institución que realizó lo que el medio llamó un “operativo seducción” para convencer a la pareja de instalarse allí con sus cinco hijos.

Según la publicación le mostraron el barrio al que podrían mudarse y habrían llegado a un acuerdo de palabra por una casa en Bebek. Durante esos días la pareja se había hospedado en un hotel de lujo cuyo precio supera los mil quinientos euros la noche. “Tengo muchas ganas de vivir en Turquía, veremos si se da. Es un lugar que me encanta. Tengo como 6 o 7 viajes a Turquía de vacaciones, sola con mis hijos, es un destino que me gusta”, dijo ella.

“Está súper bien… ¿Cómo va a estar preocupado con el contrato que le hice? Por favor. Preocupaciones son otras en la vida”, había dicho ella en LAM antes y dentro de ese acuerdo, además de la exigencia de seguir ganando lo que gana en el PSG, estaría incluido también un chef para la casa familiar y seguridad para el futbolista, ella y sus cinco hijos.

“Nos vamos, en el aeropuerto ayer, y hoy acá con compañía, mi suegro es lo más”, dijo Wanda en sus redes sociales ya que en su viaje a Turquía, donde se encontraría con Mauro, además de su estilista Kenny Palacios, la acompaña el papá del futbolista.

Anteriormente al ser consultada sobre el destino familiar, había dejado abiertas también otras puertas: “Hay un par de opciones pero verá él. Como somos una familia grande y a la hora de elegir, elegimos algo que vaya bien para toda la familia. Él elige por todos. Estados Unidos puede que sea una opción. Hay varias opciones , puede ser en este mercado o en el próximo. Por ahora tiene un contrato de dos años con el PSG y está muy tranquilo”.

