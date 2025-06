Wanda Nara presumió de los regalos que recibe de una persona muy especial

Mientras continúa el proceso judicial que la enfrenta con Mauro Icardi, Wanda Nara compartió en sus redes sociales una serie de obsequios que recibió recientemente. Se trata de presentes enviados por una fan muy activa, cuyo apoyo quedó en evidencia tanto en lo material como en los mensajes emotivos que acompañan cada envío. Flores, peluches, cartas escritas a mano y objetos personalizados forman parte del repertorio que la empresaria exhibió en su cuenta de Instagram, mostrando el vínculo que mantiene con su comunidad de seguidoras, especialmente con Nuhy, la administradora del club de fans conocido como Bots de Wanda.

Las imágenes, que se suman a otras publicaciones similares realizadas en abril, dan cuenta de la cercanía que Wanda construyó con una parte de su fandom. En el contexto de una situación legal tensa, marcada por denuncias con su expareja, la conductora volvió a mostrar que se siente acompañada, al menos desde lo afectivo, por quienes la siguen día a día desde distintas partes del mundo.

En una de sus historias más recientes, Wanda subió una imagen desde el interior de su hogar. En primer plano, se observa un ramo de lirios amarillos aún cerrados, combinados con gypsophilas blancas y follaje de eucalipto, envueltos en papel iridiscente rosado. Detrás, sobre una mesa ratona ubicada frente a un sillón marrón de cuero, se aprecian otros dos arreglos florales de gran tamaño y colorido, una caja de bombones, un libro y un florero turquesa. La frase que acompaña la imagen resume el espíritu de la escena: “Todos los días hay flores en esta casa”.

Ayer, había compartido otra fotografía. En aquella ocasión, el foco estaba en un ramo de flores rosadas envuelto en papel lavanda, con un moño de cinta fucsia, apoyado sobre un sillón gris claro. En el centro del arreglo, una tarjeta firmada a nombre de Wanda presenta un mensaje impreso con tipografía cuidada y decorado con corazones. Allí puede leerse: “Que sepas que eres madre y padre a la vez, un ejemplo de fortaleza, amor y entrega. Este ramo simbólico te lo enviamos con todo nuestro cariño, porque detrás de tu belleza y estilo hay un corazón gigante que guía y protege”. El texto está firmado por Nuhy y el club de fans Bots de Wanda.

El mensaje continúa: “Gracias por inspirarnos con tu valentía, tu autenticidad y tu pasión. Nunca estás sola: estamos contigo, celebrándote en cada paso”. En la parte inferior de la tarjeta se repite la firma con la frase “Con amor, Nuhy y tu club de fans”. Detrás del papel, se alcanza a ver una imagen impresa de Wanda junto a dos niñas, ambas vestidas de rosa, posiblemente sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray.

La autora del ramo más comentado no es una desconocida en el universo de Wanda. Nuhy es la usuaria detrás de la cuenta de X (ex Twitter) @botswanda13. Desde allí administra el club de fans Bots de Wanda, que suma miles de publicaciones dedicadas exclusivamente a la empresaria. En su perfil, se la puede ver posando junto a su Lamborghini rosa y replicando contenido de Wanda en forma regular.

Esta fanática ya había sido mencionada por la propia Nara en abril pasado, cuando compartió un video abrazando dos carpinchos de peluche. “¡Miren todos los regalos que me llegan!”, comentó en ese momento. “Son hermosos y son de una fan que se llama Nuhy que me regala de todo”, agregó mientras mostraba el resto de los obsequios, entre ellos tazas de River Plate con los nombres de sus hijos, pulseras personalizadas y muñecos de Hello Kitty. En ese posteo, Wanda hizo una confesión divertida: “Voy a tener que comprar un departamento para todas las Kitties”.

La presencia de los carpinchos no fue casual. El animal había cobrado protagonismo semanas antes, cuando se reveló un episodio sucedido en el barrio privado Nordelta, vinculado al conflicto entre Wanda e Icardi. Según versiones periodísticas, el futbolista se negó a llevar a los perros de sus hijos a la casa que compartía con Eugenia “la China” Suárez, argumentando la supuesta peligrosidad de los carpinchos que habitan la zona. El gesto de regalar peluches de ese animal fue interpretado por muchos usuarios como una respuesta al conflicto doméstico.