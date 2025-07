Wanda Nara publicó un tuit sobre la restitución internacional de sus hijas con Mauro Icardi y luego lo borró

El enfrenamiento legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi se está llevando adelante en dos frentes: por un lado, la justicia argentina se encarga de todo lo que tiene que ver con la cuota alimentaria, el régimen de visitas de las dos niñas con el padre, por el otro, la justicia italiana lleva adelante la causa de divorcio. En medio de esto, Icardi presentó el pedido de restitución internacional, el que busca que las pequeñas vuelvan a estar radicadas en Europa o Medio Oriente.

Mientras esta de vacaciones con L-Gante en España, usó su cuenta de X para hablar acerca de este tema, sin embargo, a las pocas horas de publicar el mensaje lo borro. Cabe recordar que hay una medida cautelar que prohíbe a todas las partes hablar de la causa y en caso de romper con esta orden, pagar una multa. «Gracias a la justicia ITALIANA. Una más“, fue el primer mensaje que dejó en su cuenta, lo que dio inicio a una catarata de mensajes.

Pepe Ochoa, el panelista de LAM, le consulto directamente de que estaba hablando y sin rodeos Nara respondió: “La justicia italiana cerró el pedido de restitución realizado también ahí, diciendo que no es competente con las propias nenas italianas”.

Y siguió: “Pide que se siga judicializando en Argentina, ya que consideran que deben vivir y estar donde la mamá vive”. Esto no fue todo, sino que aseguró que la entidad le pidió a Mauro que le envié los papeles necesarios para demostrar que las pequeñas tiene que regresar a Milán o Estambul: “Le dio un plazo urgente para presentar sus contratos y documentos dei reditti, si no coman como válidos los que presente YO de él».

La restitución internacional no fue el único tema que toco en este tweet, ya que aprovechó para aclarar algunas cuestiones sobre la causa de divorcio. “En cuanto al divorcio, aún no se inició, se está tratando ahora la separación. Eso me da igual. Él, que lo presentó, sabía que tardaría un montón y lo hizo a propósito para que tarde. Este año no hay divorcio”, relato la mediática.

“Una locura del que lo presentó y retrasa a propósito sin presentar nada. Lo ven como positivo la otra parte, no entiendo por qué quiere seguir casado”, fue la opinión que dio al respecto de la situación. Para cerrar, escribió: “A mí lo único que me importa son mis hijas, todo lo demás me da igual. Por eso siento que gané en Italia. Si festejan que seguirá un año más casado, mínimo, me parece un fracaso”.

Esta noticia viene en un contexto todavía más turbulento, ya que apareció una cuarta persona en escena. Una vedette uruguaya aseguró que Mauro le mando varios mensajes y un supuesto video íntimo, que decidió filtrar en sus redes sociales. En el momento en el que este corto vio la luz, muchos de los dedos apuntaron a la conductora de MasterChef.

“Tenía la esperanza de que salieras a decir ’no fui yo’”, le plantea un usuario. Y lo justifica. “No porque me caigas bien, para nada, sino porque pensé que, por la salud mental de tus hijas, ibas a salir a decir algo coherente. Pero el que calla otorga”.

Wanda citó el comentario y dio las explicaciones del caso. “No tengo necesidad que aclarar algo que es obvio y nadie va a tener pruebas de semejante acusación”, afirmó la empresaria desde España. “En fin, sigo confiando y feliz por la respuesta de la Justicia a cada acusación falsa, aclaro que no tengo multas y jamás impedí ningún vínculo con el padre, al contrario. Dicho por las asistentes sociales en cada escrito del expediente”, aseveró.

La referencia es para el conflicto en el que se vieron envueltas sus hijas con Icardi, a quien no pudieron ver durante casi seis meses, un proceso que incluyó un recordado escándalo en el edificio donde vive. “Lo demás es invento de quien me quiere lastimar. Soy muy feliz y eso molesta”, replicó, desligándose por completo de las acusaciones.