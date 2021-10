Wanda Nara recibió el apoyo incondicional de Anto Roccuzzo en plena crisis con Mauro Icardi

Compartir

Si bien el encuentro de Wanda Nara con Antonela Roccuzzo fue frío y algo tenso, lo cierto es que la esposa de Lionel Messi en las redes sociales le manifestó su más enérgico respaldo a la ex de Mauro Icardi.

A la vista de todos, Antonela le puso like al posteo de la mamá de Valentino, Constantino y Benedicto López, y de Francesca e Isabella Icardi por el Día de la Madre.

Como si fuera poco, Roccuzzo también le dio su me gusta a la foto que Wanda publicó el lunes por la noche con un vestido negro, en momentos en que la separación del compañero de Leo en el PSG ya era un hecho consumado y de público conocimiento.

