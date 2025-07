Wanda Nara regresó al país y disparó una filosa frase: «Después me copian»

En su regreso a la Argentina, luego de su estadía en Uruguay donde compró su propia casa de los sueños, Wanda Nara conversó con A la tarde (América) sobre su flamante mansión, los planes laborales que tiene y tuvo expresiones que parecerían dedicadas a su expareja, Mauro Icardi, como a la China Suárez.

Allí le preguntaron si era verdad que quería tener desde hacía muchos años una casa en el país vecino. “Se dijo que con tu expareja no pudieron llegar a un acuerdo y hoy sí”, le consultó el cronista. “Por suerte tengo muchos sueños. La vida es eso”, destacó.

Sin embargo, al ser consultada acerca de cuáles eran los anhelos que tenía, fue punzante. “Más adelante porque después me copian. ¡Dejá que los cumpla yo! ¡Está bueno que cada uno tenga sus propios sueños!“, se despachó, mientras en el ciclo recordaban cuando en el verano ella reaccionó a una seguidora de Instagram. “¿Por qué será que te quiere copiar en todo? Gran pregunta», indagó, consiguiendo una punzante respuesta. “Porque soy una Bad Bitch”, lanzó, citando su propia canción.

También Wanda se refirió a una serie que prepara para Netflix y la vuelta de Love is blind, el reality show de citas que condujo junto a Darío Barassi. “Con la serie habíamos empezado, pero ahí hay un temita con Love is blind porque es la misma plataforma con la que voy a hacerlo, que es una propuesta muy grande, muy ambiciosa. Hay 300 personas trabajando”, aseveró sobre el programa en el que dos de sus participantes terminaron con denuncias por violencia e incluso uno está detenido por intento de femicidio.

“Seguramente mi serie va a ser después de Love is blind, sobre todo porque yo no puedo estar acá y allá porque los proyectos son en una misma plataforma y para que no compitan entre sí. Pero se va a hacer. Y ahora ya empiezo con MasterChef», adelantó, sobre la competencia de cocineros que vuelve en su edición con famosos, la misma que en sus temporadas anteriores tuvo a Santiago del Moro al frente.

¿Piensa en la posibilidad de tomarse un café para dar vuelta la página con Mauro Icardi? De momento, parece que no. “Eso se dará más adelante. Ni idea”, manifestó. Además, se refirió a la situación judicial de su abogado Nicolás Payarola, procesado en un juicio que le inició Gonzalo “Cachete” Montiel.

“Está a full ocupándose de mis cosas. Él si me pide algún consejo, lo hablaremos, pero la verdad que no tengo ni idea. Él tiene un equipo enorme de gente que también trabaja para él. Son un equipo de gente que está abocada a solucionar un montón de situaciones para que yo justamente pueda dedicarme a mi familia y a trabajar. Entonces yo de sus asuntos no me meto en nada. Son cosas que seguramente él va a resolver”, expresó, sobre las denuncias que tiene su abogado.

“Pasa mucho que cuando estás expuesto empiezan a salir… Mi papá tenía un refrán que es un poco fuera de lugar, pero dice que cuanto más sube el mono, más se le ven las… Y a mí me pasa todo el tiempo. Supongo que esto es parte de eso. Quizás pasará tiempo y lo podrá aclarar, pero la verdad es que no tengo ni idea porque no me ocupo de los problemas de los demás”, señaló Wanda.

En ese contexto, se refirió a L-Gante y los conflictos con la ley que a él le tocó atravesar. “Soy la amiga de Elián y de las cosas que hace, yo no tengo la culpa, ni él de los quilombos que tengo yo por ser amigo mío. Entonces yo acompaño a mi gente con sus situaciones, pero cada uno tiene sus problemas y la verdad que no me meto en esas cosas. Nos acompañamos. El otro día había un grupo y éramos como veinte en mi departamento que empezaron a llegar”, concluyó.