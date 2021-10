Wanda Nara relató en una carta abierta todos los detalles de su crisis con Icardi y la decisión que tomó

Compartir

Linkedin Print

Tras 10 días de idas y vueltas, y con un escándalo que tuvo en vilo a todos, Wanda Nara y Mauro Icardi comienzan a firmar la paz. Mensajes, coqueteo, infidelidad, traición, y un triángulo amoroso con Eugenia La China Suárez que parecía empeorar día a día. Pero parece que la empresaria finalmente tomó una decisión con respecto a su marido.

Pese a las especulaciones en relación a su divorcio o a una posible reconciliación, Wanda decidió cortar de raíz con los rumores y fue ella misma quien reveló cómo se encuentra la situación actual con el jugador del PSG. En una carta abierta que compartió en Instagram, la rubia no dejó margen a dudas: “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio”.

Y prosiguió contando cómo se lo tomó su marido. “Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”, explicó.

Pero el futbolista no se resignó y se propuso lograr el perdón de su mujer. Wanda contó que al día siguiente de ese trámite, Icardi le escribió una carta como nunca nadie le había escrito jamás: “te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí”. Y que ese carta escrita de puño y letra, la hizo cambiar de opinión: “Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”.

Pronto los mensajes de apoyo comenzaron a invadir su posteo. “Triunfó el amor”; “Qué bueno que priorizaste a tu familia”, le escribieron algunas de sus seguidoras mientras otras aún siguen sin comprender qué sucedió con este huracán de información que no paró de alimentar la propia Wanda.

Ayer a la mañana, Icardi había publicado una historia de Instagram donde se ven las manos entrelazadas de ambos y el mensaje: “Desayunando con amor”, junto a un corazón y arrobando a la empresaria mediática. En la foto, además, se ve un mate y los dedos anulares de los dos, en los que tienen el nombre de cada uno tatuado, como alianza de matrimonio. Una postal que indicaba que todo había mejorado entre ellos.

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre -hasta el momento la única persona del medio que habla con Wanda Nara- detalló que la empresaria se fastidió cuando el viernes pasado Mauro Icardi publicó una foto hot de ellos en la cama y luego la eliminó. “La borró porque ella se calentó. Y además lo bloqueó, por eso figuraba que él no seguía a nadie. Después se le habrá pasado”, contó la panelista.

“Hay un par de cambios importantes”, agregó con respecto a las novedades en la crisis marital de la modelo y el futbolista. “Wanda no aceptó las condiciones”, dijo sobre las pretensiones que había impuesto él para volver a ponerse a disposición del PSG y que su esposa -que también es su representante- no dio a lugar.

La pareja de Diego Latorre también contó que “ya pasó el griterío y la tormenta”. Que estos dos días que Wanda estuvo sola en su casa, porque el futbolista viajó con el club para jugar el clásico francés, fue “bajando”. “Ahora está más en una posibilidad de diálogo con él”, agregó.

A más de una semana del escandaloso anuncio que hizo cuando publicó la frase “Otra familia que te cargaste por zorra”, la empresaria sigue manteniendo intercambios virtuales con sus más de nueve millones de seguidores -solo en estos días, se sumaron dos millones de personas a seguir el culebrón-. Así que no es extraño que haya utilizado esta misma red para dar por ¿finalizada? la novela de la que seguro, tendremos más capítulos.

Compartir

Linkedin Print