Wanda Nara y Mauro Icardi, cara a cara por sus hijas: las condiciones del futbolista

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia y el régimen de visitas de sus hijas sigue sumando episodios. Cuando todo parecía encaminarse hacia una resolución con el acuerdo propuesto por la empresaria para que las menores puedan viajar a Turquía cada 40 días a visitar a su padre, con condiciones específicas de seguridad y acompañamiento, el futbolista del Galatasaray habría lanzado su propia contraoferta, que no habría sido bien recibida por el entorno de su expareja.

Los detalles de la propuesta de Icardi fueron revelados en las últimas horas en el programa DDM (América), donde Martín Candalaft leyó punto por punto la contraoferta del delantero. “El primer punto de este acuerdo es contacto transfronterizo por el término de siete días. Lo mismo que tuvo acá, pero en Turquía”, indicó el panelista. En otras palabras, el deportista estaría dispuesto a aceptar que las niñas pasen una semana con él, pero en Estambul.

Además, Candalaft detalló que el segundo punto establece que Icardi cubriría los pasajes aéreos en clase business para Wanda y las dos menores, en una aerolínea turca de primer nivel. El tercer ítem propuesto indica que el primer punto de contacto entre el futbolista y sus hijas sería el aeropuerto de Estambul, donde comenzaría el período de convivencia estipulado.

Sin embargo, uno de los aspectos más sensibles de la propuesta está relacionado con el lugar de estadía de Wanda durante esos siete días. Según Candalaft, Icardi sugirió que su expareja no permanezca en Turquía, sino que viaje a Milán y se aloje en uno de los departamentos que posee allí. “La propuesta dice que durante esos siete días se vaya a Italia a dormir y luego regrese”, señaló el periodista.

La respuesta desde el entorno de Wanda no se hizo esperar. Según lo que reveló el panelista, la empresaria no estaría dispuesta a aceptar que las nenas viajen a Turquía, pero estaría abierta a un punto de encuentro alternativo. “La persona que me pasa la propuesta me dice que esto no lo habló con Wanda, pero van a responder que los siete días está buenísimo, pero que elijan un país que no sea Turquía. Van a decir que puede ser Grecia, que se queden siete días allá. Hay solo una hora hasta Estambul. Entonces, va a responder que se encuentren ahí”, explicó. Según esta mirada, la empresaria accedería a permanecer en ese país cercano para estar disponible durante el período del viaje.

Por su parte, Guido Záffora intervino para aportar información sobre las gestiones legales en curso. Según el periodista, los estudios jurídicos de ambas partes acordaron tomarse un plazo determinado para evaluar la contraoferta. No obstante, desde el equipo legal de Wanda ya habrían anticipado que la respuesta será negativa. “El único acuerdo que hubo es tomarnos 24 horas para volver a hablar entre estudios para ver si accedemos llevarlas a Turquía. Ahora, la respuesta va a ser ‘no’”, afirmó.

El integrante del ciclo también mencionó que la defensa de Icardi incluyó “garantías formales de seguridad”, tales como dejar los pasaportes en manos de Wanda, además de una intervención oficial de Cancillería y apoyo económico durante la estadía. Sin embargo, esto no sería suficiente para modificar la postura de la madre de las menores.

Desde el círculo íntimo de Nara también compartieron con el panelista los motivos detrás de su firme rechazo. “Cuando Wanda vivió un calvario en Turquía la justicia le dio la espalda y tiene miedo si el pibe se le antoja no devolverlas”, transmitió Záffora. En esa línea, también explicó que las propias hijas del futbolista no tienen interés en viajar al país en el que reside actualmente su padre: “Las chicas no quieren saber nada con Turquía, no les gusta el lugar y tienen miedo de no volver”.