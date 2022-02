Compartir

Cuando la crisis parecía haber quedado atrás y al menos en mundo de las redes sociales todo se mostraba color de rosa, otra vez asoma la tempestad en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez, el alerta llegó del lado del futbolista del Paris Saint Germain, que dejó de seguir a su esposa en su cuenta de Instagram. Además, cambió su foto de perfil por una en la que posa con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda con la torre Eiffel de fondo, aunque no eliminó las imágenes de su feed en las que aparece la empresaria.

Por su parte, Wanda no hizo comentarios y solo compartió una imagen junto su hija menor. La niña duerme abrazada a su cuello y ella se tapa los ojos en un gesto qeu puede tomarse de tristeza tanto como de hastío Quien dio a conocer este nuevo sismo en las redes fue la página de Instagram Chismes de Ker, administrada la periodista de espectáculos Ker Weinstein. El dato cobra relevancia porque precisamente a ella fue a quien la empresaria le había confirmado la noticia el pasado sábado 16 de octubre con dos palabras que sacudieron la estantería del mundo del espectáculo: “Me separé”.

De momento, Wanda no hizo ninguna referencia explícita a la situación, más que la publicación de la imagen con su hija. Otra actividad que despertó sospechas fue que compartió una historia de su amiga Natacha Eguía en la que muestra como le coloca una generosa porción de crema a un postre. “Mucho dulce para nuestros corazoncitos”, escribe la joven arrobando a la empresaria y a su amigo y confidente, Kennys Palacios. Ambos replicaron la historia, aunque Wanda luego la borró.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, fue la pista que por entonces escribió Wanda en sus stories, y que a esta altura ya es parte de las grandes frases del mundo del espectáculo. “Bomba: Mauro y Wanda separados, ¡una pena! Ojalá lo superen. Hay una tercera en discordia y estoy en shock”, añadió Ker Weinstein en una publicación de Instagram donde compartió la captura del sintético mensaje privado que le había enviado la empresaria. En cuestión de minutos se supo que era Eugenia “La China Suárez” la apuntada por Wanda.

Minutos antes, la empresaria había dejado de seguir en las redes a la ex pareja de Benjamín Vicuña, a quien hasta ese momento le likeaba todas las fotos. Incluso su hermana Zaira mantenía una asidua relación con la actriz, y compartían trabajos y grupo de amigas, algo que también se fue desintegrando. Con el tiempo, se supo que el futbolista y la ex Casi Ángeles se habían encontrado en París, justo el fin de semana en el que las hermanas Nara habían viajado a Milán por el fin de semana. Para hacer aún más novelesca la historia, quien hizo de cómplice del delantero fue Jakob Von Plessen, el marido de Zaira, cuya relación también tuvo algunos cimbronazos aunque finalmente hicieron las pases.

Lo mismo parecía haber ocurrido entre los protagonistas principales de esta historia, quienes sellaron su reconciliación con un viaje de novios a Dubái y pasaron juntos las fiestas en Buenos Aires. Vale decir que no es la primera vez que una señal en las redes puede tomarse como un acto intempestivo o algún enojo momentáneo. Tan cierto como que la crisis entre ellos empezó de esta manera.

