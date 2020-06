Wanda Nara y su familia viajaron de Italia a París en avión privado y se instalaron en su nueva y lujosa casa

Compartir

Linkedin Print

Wanda Nara, su pareja Mauro Icardi y sus hijos pasaron gran parte de la pandemia en Italia. La numerosa familia viajó en avión privado hacia Francia, donde se instalaron de manera definitiva, luego de que la representante del jugador de fútbol negociara con los directivos del París Saint-Germain un contrato por 50 millones de euros.

“Volando a casa, Francia, París, New Life (Nueva vida)”, escribió la modelo y empresaria en su cuenta oficial de Instagram al compartir con sus más de 6 millones de seguidores una imagen desde el aeropuerto en la que aparecía junto a su suegro, su marido y sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Francesca, Benedicto e Isabella. También los acompañó su querida mascota, el perro Tano. “Qué lindo desafío”, le respondió su hermana Zaira en la red social.

En París, la numerosa familia se instaló en una lujosa casa con un hermoso y gran parque en la que pasarán el resto del año mientras Icardi se desempeñe como jugador del PSG. “Los cambios son para valientes, vamos por esos sueños que tenés, que son los míos también, yo trabajaré siempre para cumplirlos @mauroicardi”, señaló Wanda sobre esta nueva etapa.

Además, Nara contó a través de sus historias de Instagram que están teniendo problemas para encontrar su ropa entre tantas valijas y cajas que llevaron, como suele pasar en toda mudanza. “Por los próximos días mi look va a ser medio extraño porque estamos ordenando valijas y no encuentro nada”, dijo la modelo entre risas. Sus hijos también se mostraron “disfrazados” ya que se pusieron lo primero que encontraron.

En una entrevista reciente, la mediática se refirió a su desempeño como mánager de Icardi: “Cada vez que me he sentado a negociar con directivos, lo hice sabiendo qué quiere Mauro y cómo, qué clubes le gustan y cuáles no. Conozco sus sueños y a dónde quiere llegar. Es la ventaja que te dan tantos años de extrema confianza. Hay cosas que ya ni le consulto, porque sé muy bien cuál será su respuesta. Logramos un buen match: él hace su parte y yo la mía. Siempre quedó contento”.

Luego, señaló que su marido fue quien le pidió que se ocupara de sus contratos y de ayudarlo con su carrera. “Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente, admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar”, manifestó en una entrevista con la revista Gente.

Pero Wanda no solo se ocupa de manejar la carrera futbolística de su esposo, también trabaja en sus propios proyectos. Recientemente, dos compañías muy fuertes, Netflix y HBO, le propusieron contar su vida en una serie. En breve, ya empezaría a trabajar en esta nueva producción que seguramente dará que hablar.

“Sé que aportaría condimentos a las situaciones. Porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar. Según me dijeron, una parte se rodaría en Argentina y casi todo lo demás en Europa. Y no me preguntes quién podría interpretarme porque aún no lo imagino”, aseguró Nara.