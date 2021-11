Wanda Nara y Susana Giménez fueron a ver jugar a Mauro Icardi y se quedaron con las ganas

Compartir

La mediática fue a la cancha del PSG junto a la diva, pero su marido estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en todo el partido.

“Sos y serás la número uno”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram arrobando a Susana Giménez. Y publicó una serie de fotos en las que se las veía a ambas en la previa del partido en el que Paris Saint-Germain venció por 3 a 1 al Nantes. Luego agregó: “Gracias por enseñarme en cada charla a ser siempre mejor persona. Sos un ejemplo de mujer, un gran ser humano”.

La publicación, obviamente, se llenó de likes y de comentarios. Entre estos últimos se destacó el de Zaira, quien junto a varios emojies de fueguitos escribió: “Las amooooo, que rubias”. La mamá de las Nara, Nora Colosimo, en tanto agregó junto a un corazón: “Únicas”. Sin embargo, tanto la empresaria como la diva se quedaron con las ganas de ver jugar a Mauro Icardi, quien se quedó en el banco de suplentes.

Durante el partido, Wanda subió historias junto a Susana. “Qué lindo que estés acá amiga”, puso en una foto de ambas. Y luego compartió un video en las que se las ve tomando vino desde la platea. “¿Pero por qué? ¿Es porque van ganando?”, pregunta ingenua la diva al ver a la hinchada festejando. Y la mediática le explica que sí, que estaba ganando el PSG.

En el entretiempo, en tanto, la diva dice que que el equipo de Icardi iba ganando por 1 a 0. Y aseguraba que tenía que haber un gol de Mauro dedicado a su mujer, quien estaba en compañía de las dos hijas del matrimonio, Francesca e Isabella. Pero el delantero no sólo no hizo goles, sino que ni siquiera tuvo la oportunidad de entrar a jugar en este partido.

La visita de Susana tiene que ver con la que se promociona como “la nota más esperada del año”. Y se trata, ni más ni menos, que la entrevista que le hará a Wanda después de su crisis matrimonial con Icardi, en la que Eugenia La China Suárez estuvo sindicada como la tercera en discordia. El encuentro entre la diva y la mediática se presentará en un adelanto el próximo martes a las 21 hs. por Telefe, que luego podrá verse en su totalidad en la plataforma Paramont+.

Susana arribó a la capital francesa hace dos días, luego de haber estado participando del ciclo Por el Mundo junto a Marley. Y compartió algunas imágenes de cómo se prepara esa mítica ciudad para las próximas fiestas. “Miren lo que son las decoraciones navideñas de las Galerías Lafayette en Paris”, escribió junto a una postal en la que posa junto a un sofisticado Santa Claus. Y luego mostró un enorme arbolito de Navidad.

En sus historias, además, la diva publicó una foto junto a su equipo de trabajo, en la que se la veía compartiendo una comida con la asesora de imagen Marcela Amado y los productores Federico Levrino y Luisito Cella. “Hablando del programa del martes con mi equipo”, escribió junto a la imagen en la que se muestra rebosante de alegría.

Mucho se estuvo hablando de cómo sería el encuentro entre Susana y Wanda. De hecho, antes de salir de la Argentina, la diva había adelantado el calibre de la nota. “¿Qué le voy a preguntar? ¡Lo que todos quieren saber!”, aseguró a punto de abordar su vuelo. Aunque aclaró que no pensaba hacerle ninguna sugerencia a la mediática. “Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den”, dijo.

En relación al escándalo del que habló el país, Susana trató de no fijar postura ni por la empresaria ni por la China. “Soy más amiga de Wanda, pero…”, dijo sin terminar la frase. Y luego se refirió a la relación que tenían las mujeres antes de que se hiciera público el escándalo con Icardi, que es justamente lo que más le molesta a Nara. “No son amigas. No creo que sean amigas. Conocidas sí. Somos todas conocidas en el ambiente”, consideró la diva.

