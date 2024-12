Wanda saludó al papá de Icardi por su cumple: «El abuelo más bueno del mundo»

Después de 12 años de relación, Wanda Nara y Mauro Icardi le pusieron fin a su relación en medio de un gran escándalo, acusaciones cruzadas y filtraciones de mensajes en las redes sociales. En una nueva etapa de esta ruptura, la empresaria usó sus redes sociales para dejarle un especial mensaje a Juan Carlos Icardi, el papá de Mauro.

Por medio de sus historias lo saludó por el día de su cumpleaños. En la primera fotografía que compartió en su perfil de Instagram se puede ver a Juan Carlos Icardi con una de sus nietas, algunos años atrás, y Wanda escribió: “Feliz cumpleaños para el abuelo más dulce. Te queremos mucho”.

En la segunda postal que publicó se puede ver al papá del jugador del Galatasaray junto a ella, posando abrazados para la cámara adelante de un avión privado. Esta foto también tiene varios años, ya que cabe recordar que Mauro no tiene relación con su familia debido a su matrimonio con la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). “El abuelo más bueno del mundo. Gracias por todo lo que hacés siempre por mis hijos”, fue el mensaje de cumpleaños de la presentadora. Por el momento, el delantero no se pronunció sobre este evento familiar.

Este gesto de buena onda llamó la atención, puesto que semanas atrás el hombre habló con Intrusos (América TV) sobre su falta de relación con ese lado de la familia. Cuando se le consultó sobre el estado actual de su vínculo con Mauro, Juan Carlos fue directo: “No sé, estos días no tengo relación con él”. Sin embargo, dejó en claro que estaba pendiente de la salud del futbolista, quien sufrió una lesión en una de sus rodillas en pleno partido. Ante la pregunta sobre cómo vivió la situación, el padre del delantero comentó: “Estoy preocupado por eso”.

A pesar de la distancia que parece existir entre él y su hijo, Juan Carlos reafirmó su disposición para mantener la conexión familiar: “Las puertas de mi casa están abiertas para todos, para toda mi familia”.

En el año 2021, cuando estalló lo que se conoce como wandagate, el romance entre Mauro y la China Suárez, la empresaria tuvo la misma actitud y, nuevamente, saludó a su suegro en el día de su cumpleaños con una serie de fotos familiares en su feed en la misma red social. “Gracias por regalarnos los momentos más valiosos y hermosos en familia. Tus charlas mientras esperamos a que leven tus pizzas, panes, etc. y darnos el amor que solo un abuelo como vos puede dar y es lo más hermoso de la infancia. Feliz cumpleaños, abuelo te queremos y extrañamos mucho”, escribió en un posteo colmado de fotos familiares en las que se veía al padre de Mauro compartiendo todo tipo de actividades con sus nietas.

Sin embargo, la relación familiar entre los Icardi no pasa por su mejor momenot. Hace unos días, cuando estalló el escándalo entre Wanda y Mauro, Guido, el hermano del rosarino, celebró en sus redes sociales la separación definitiva de la pareja. “Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, escribió, acompañado de un emoji de aplausos, en relación a la conductora. Este mensaje resonó fuertemente en las redes sociales, especialmente porque se publicó poco después de la primera audiencia judicial entre los abogados de Wanda y Mauro, destinada a establecer las condiciones de su separación.

Según declaraciones anteriores de Guido Icardi, la mediática habría desempeñado un papel fundamental en el distanciamiento de Mauro con su familia y en varias ocasiones Guido usó sus redes sociales para burlarse de su cuñada, su aspecto y su forma de ser, dejando en claro lo que siente por la madre de sus sobrinas.