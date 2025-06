Wanda se arrepintió y volvió a seguir a Maxi López a tan solo horas de su tajante decisión

Entre demandas, acusaciones y pedidos a la Justicia, Wanda Nara atraviesa uno de los momentos más tensos de su conflicto con Mauro Icardi. En ese marco, la conductora había dejado de seguir al padre de sus hijos en redes sociales. Inmediatamente, su postura generó todo tipo de especulaciones en torno a su relación, lo cual parecía marcar un quiebre en su vínculo. Sin embargo, poco tiempo después, la cantante decidió volver sobre sus pasos.

Ya sea por un error o un arrebato de furia, Wanda dejó atrás el misterio, fue así como recientemente, López volvió a aparecer entre los seguidores de la mediática. Sin embargo, este no era el único unfollow que la cantante había hecho. En esa misma postura había dejado de seguir en redes a su exsuegro Juan Icardi, y su propio padre, Andrés. Pero, tal como hizo con el padre de Valentino, Constantino y Benedicto, la empresaria los volvió a seguir.

Todo comenzó en la tarde de este jueves, durante la emisión del programa Intrusos por América. En ese marco surgió una noticia que captó la atención del panel y de la audiencia: Wanda Nara tomó la sorpresiva decisión de dejar de seguir en Instagram a personas muy cercanas de su círculo personal. Según relató la panelista Paula Varela, la conductora y empresaria había eliminado de su lista de seguidos a Maxi López, padre de sus hijos mayores, y a Juan Icardi, abuelo de sus hijas, marcando un abrupto distanciamiento virtual justo antes del Día del Padre, cuando se esperaba su visita a la familia.

La novedad causó desconcierto, ya que el panel veía probable que Wanda tuviera un gesto de acercamiento familiar para esa fecha. la situación se mostró aún más compleja cuando, paralelamente, la cuenta de Instagram de Sálvese Quien Pueda —espacio que forma parte del programa conducido por Yanina Latorre— confirmó que el “unfollow” de Nara no solo alcanzó a Maxi López y Juan Icardi, sino que también incluyó a su propio padre, Andrés Nara. La decisión generó especulaciones inmediatas acerca del estado de las relaciones personales y familiares de la conductora. La exclusión de Andrés es llamativa, dado que venía mostrándose más cerca de su hija desde la separación de Wanda del futbolista Mauro Icardi. Las imágenes públicas y los gestos de reconciliación parecían indicar un vínculo recuperado, sin embargo, el repentino corte digital apuntaría a posibles diferencias recientes entre ambos.

El presente de Wanda Nara se ve marcado por instancias judiciales complejas y una fuerte carga emocional tras la reciente solicitud formal de su exesposo, Mauro Icardi, quien solicitó la restitución internacional de las hijas que ambos tienen en común. Este pedido tuvo importante relevancia mediática y, según trascendió en la cobertura de diferentes programas de espectáculos, resultó especialmente duro para la conductora.

La información sobre la medida judicial fue comentada inicialmente por Yanina Latorre, quien explicó que la noticia “la destrozó”, en palabras atribuidas a personas allegadas a Wanda. El contexto se volvió aún más complicado para Nara, ya que el pedido formal ante la Justicia plantea interrogantes respecto a la tenencia y la residencia de las menores. El conflicto legal implica la probable intervención de ambos países de residencia (Argentina y Turquía) y la revisión de convenios internacionales que velan por los derechos de los menores en casos de dispuestas parentales transfronterizas.

El mismo día en que trascendió el reclamo judicial, Wanda brindó breves declaraciones al ser abordada por un móvil de LAM. Allí dejó patente el estado de angustia en que se encuentra y se mostró visiblemente afectada por la controversia en torno a sus hijas. Ante la consulta sobre el proceso legal y el impacto familiar, la mediática optó por la discreción y solo expresó: “No puedo hablar de eso, ya saben lo que pasó, imagínate. A veces hay cosas que no necesitan una respuesta. Estoy con las chicas”. Sus palabras reflejaron el hermetismo y el delicado momento que atraviesa mientras intenta proteger a sus hijas en medio del conflicto judicial y mediático.