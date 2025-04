Wanda y L-Gante hablaron de su relación al regresar de Chile: «Nunca nos separamos»

Entre idas y vueltas, la relación entre Wanda Nara y L-Gante no deja de generar polémicas. Luego de lo que parecía un impasse entre ellos en donde habían dejado de mostrarse juntos en las redes sociales, el fin de semana vivieron jornadas a puro amor a raíz del cumpleaños del cantante. Primero en Chile y luego en una celebración sorpresa que le organizó la mamá del músico, Claudia Valenzuela, en Buenos Aires nada menos que con la colaboración de Wanda.

Tras su paso por el país vecino, la pareja volvió a Argentina y, al llegar al aeropuerto, enfrentaron las cámaras de Intrusos (América). Juntos, relajados y con las manos entrelazadas, respondieron a las consultas del cronista del ciclo, despejando dudas sobre su presente sentimental y laboral. El primero en hablar fue el cantante , quien, con tono distendido, resumió su experiencia en Chile. “Todo bien, todo en orden. Muy bien la pasamos”, dijo, mientras Wanda lo acompañaba de cerca, oculta bajo sus lentes de sol. Sobre el cariño del público chileno, el cantante agregó: “Nos recibieron bien, me regalaron cosas y me cantaron el ‘feliz cumpleaños‘”. Además, se refirió a que Wanda también le dedicó unas tiernas palabras en las redes: “Sí, y estuvo presente”.

En medio del diálogo, el músico fue consultado por un enigmático posteo que había realizado días atrás en su perfil de Facebook y que generó especulaciones sobre una posible crisis con la empresaria. Sin rodeos, explicó: “Todas las personas tenemos momentos de colapso mental, pero está bien porque son estados de ánimo”. Luego, al hablar sobre su relación con la mediática, fue claro: “Nosotros nos llevamos bien, siempre. No nos peleamos nunca. Hubo situaciones, pero no tiene que ver con peleas entre nosotros”.

Más tarde, Nara también se detuvo frente a las cámaras. Consultada por su presente profesional, adelantó: “En este momento estoy de vacaciones. Después arranco con todo. MasterChef a mitad de este año”. En ese mismo sentido, reveló detalles de su nueva producción con Netflix: “Y en mayo empiezo a grabar. Primero, me voy a Italia a principios de ese mes y después vuelvo para filmar todo”.

En cuanto a la reciente noticia sobre una medida judicial para cerrar sus redes sociales, Nara prefirió no profundizar. “No tengo ni idea. Cuando me las cierren, veremos. No me las cerraron”, respondió, sin agregar más detalles.

El cronista también le preguntó por la supuesta demanda de la China Suárez por un monto millonario, pero la empresaria se limitó a decir: “No hablo de nada, no tengo ni idea”, ya sentada dentro del vehículo que la esperaba en la salida.

Finalmente, llegó el momento más esperado: el periodista quiso saber si era cierta la versión de una ruptura definitiva con su novio. La respuesta de Wanda fue directa, sin titubeos ni vueltas: “Nunca nos separamos. Siempre igual”, aseguró, justo antes de cerrar la puerta del auto.

En el marco de esta nueva etapa artística, L-Gante ya comenzó a recorrer el continente con una serie de presentaciones exclusivas en las que adelanta parte de su nuevo material discográfico, sin dejar de lado los himnos que lo consagraron en la escena urbana. En estas horas, el artista se encuentra nada menos que en Colombia, un país que lo recibe con los brazos abiertos y donde su música ya resuena fuerte en las calles de Bogotá y Medellín.

El viaje comenzó en las primeras horas del lunes, cuando abordó un vuelo con destino al corazón del reggaetón latinoamericano para mostrar una faceta más madura y versátil de su propuesta musical. Sin embargo, Wanda Nara no lo acompañó esta vez, lo que no pasó inadvertido entre los fanáticos que siguen cada paso de ambos como si se tratara de una serie en tiempo real.

Sin embargo, en un giro inesperado, pero no sorprendente para quienes conocen su olfato infalible para el show business, Wanda reveló una noticia que ni el propio protagonista había compartido aún: L-Gante vuelve a los escenarios porteños con un formato completamente renovado.

El ídolo de la Cumbia 420 inaugurará una residencia exclusiva en un icónico espacio del barrio de Palermo. A partir del miércoles 7 de mayo, el intérprete de hits como “Bar» y “Perrito Malvado» se presentará en una serie de conciertos íntimos y cuidadosamente producidos, que marcarán un antes y un después en su carrera.

Lejos de los shows multitudinarios, esta nueva etapa en Buenos Aires lo mostrará más cerca que nunca de su público, con una propuesta artística pensada al detalle: banda completa en vivo, repertorio renovado, versiones especiales, colaboraciones sorpresa y una puesta en escena que promete emocionar.

Detrás de esta jugada audaz está la intención de reconectar con sus fans más fieles y ofrecer una experiencia sensorial que los transporte por los distintos momentos de su historia musical, con la promesa de más fechas a lo largo del año y una lista de invitados que sorprenderá incluso a los más atentos.

Pero eso no es todo: el creador del RKT no piensa frenar. Mientras prepara esta serie de recitales boutique, ya tiene un pie puesto en su próximo desafío internacional: en julio de 2025, se embarcará en una ambiciosa gira por Europa, donde estrenará un show audiovisual completamente nuevo, que combinará tecnología de punta, visuales de alto impacto y una narrativa cargada de emoción.

Con su estilo inconfundible, esa mezcla de barrio, carisma y energía cruda, L-Gante vuelve a demostrar que no es sólo un artista del momento, sino un fenómeno cultural en constante evolución. Y Wanda fue la primera en decirlo.