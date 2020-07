Waterpolo: Diego Malnero, un arquero de selección

Compartir

En momentos donde la incertidumbre crece y en muchos casos los miedos afloran, Diego Malnero, arquero del seleccionado argentino de waterpolo, analiza con el optimismo el presente y futuro personal y de la Selección, que no para de entrenarse a través de la plataforma Zoom con la ilusión de regresar pronto a la piscina.

“Volví de Cataluña, donde jugué dos años. Tengo muchas ganas de aportar lo mejor de mí para esta Selección que va a seguir creciendo (ganó dos de los últimos cuatro títulos sudamericanos y en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 perdió ante Brasil por el tercer puesto). Estoy bien, entrenándome dentro de lo posible de la mejor manera. Vivimos una situación compleja por la pandemia pero hay que pensar en positivo”, comenta el ingeniero Malnero, recibido justo antes de viajar a España, y ya con trabajo en Argentina.

Malnero forma parte de esta reconstrucción del seleccionado nacional que logró los títulos sudamericanos de 2018 y 2016. Un deporte que brilló por los años 50, donde logró un campeonato panamericano. Luego vinieron años difíciles para el waterpolo argentino, hasta que a partir de 2010 hubo un proyecto deportivo que de a poco lo va metiendo otra vez en la elite sudamericana.

“Ya llegamos dos veces a semifinales en Juegos Panamericanos, estamos cada vez más cerca de un podio. Esta es una disciplina que está creciendo a nivel internacional y estoy feliz de formar parte de este crecimiento. Esta pandemia nos cayó como un balde de agua fría pero hay que pensar con ganas en la continuidad de este proyecto”, prosigue el arquero, que a la hora de nombrar a los mejores del mundo no duda –Hungría, Serbia, Montenegro, Croacia, Italia, Grecia y España.

“Regresar a la Argentina no fue una decisión fácil, pero estoy muy feliz de volver a Independiente donde me inicié y jugué hasta mis 18 años. Este club históricamente es un grande, aunque desde 2005 tuvo una caída importante. Ahora con las incorporaciones y el grupo de jugadores que hay se puede pelear el torneo. En la última temporada demostró que puede volver a ser lo que fue y cuando vuelvan las competencias queremos ir por todo”, se ilusiona el arquero.

Para finalizar deja su mensaje para los más jóvenes: “Los que vivimos en Buenos Aires debemos cumplir el aislamiento preventivo, sin dejar de prepararnos lo mejor que se pueda. Es bueno que los jóvenes no bajen los brazos, que sean claros a la hora de estructurar el tiempo. El estudio y la lectura siempre ayudan, la vida del deportista es corta y para mí es fundamental seguir una carrera para prepararse a futuro. El deporte y el estudio se retroalimentan, ese ida y vuelta nos ayuda a pensar mejor y ser disciplinados”.