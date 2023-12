Werlen: «De una vez por todas en nuestro país debemos tomar el toro por las astas»

El presidente de la Capymef, Carlos Werlen en contacto con el Grupo de Medios habló acerca del DNU del presidente Javier Milei al respecto indicó que no está de acuerdo con que se haya sacado por decreto, pero en el sector consideran que es lo que se venía reclamando y que «de una vez por todas en nuestro país debemos tomar el toro por las astas».

Werlen comenzó diciendo: «es lo que uno viene reclamando, no se si tanto para sacarlo por decreto y no haber discutido los puntos eliminados con los Legisladores Nacionales, pero creo que de una vez por todas en nuestro país debemos tomar el toro por las astas y empezar a hacer las cosas que hay que hacer y eso atañe a la eliminación de impuestos y demás».

«Los argentinos pagamos tantos impuestos que hace que la economía sea inviable y siempre en el fondo termina pagando todo el consumidor final. Podemos estar de acuerdo o no, pero consideramos que en algunos aspectos y muchos DNU son realistas, hay otros que los libera a las obras que seguramente tendrá su shock en sus cuotas y tendremos una mezcla de temas a discutir para ver como queda en un futuro», añadió.

En otro tramo de la entrevista explicó que todo lo que sea leyes laborales deben ser modificadas, no hay ninguna duda de que 3 meses a prueba no es algo viable porque el trabajador no se adapta a la empresa y llega un momento en el que decís es «viable o no el Ni y este da la posibilidad de que el empleado se adapte o este en el puesto que uno quiera».

Por último, indicó “también esta la modificación de los cobros por juicios, esto era algo necesario, después están las demás modificaciones que tienen que ver con los derechos que también hay que tocarlas y modernizarlas. Creo que hace falta un Código de Ley de Empleo moderno, no hay dudas en cuanto a esto”.