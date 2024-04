Werlen: «No se avizora una potencial posibilidad de ir creciendo en las ventas»

Las ventas en los supermercados han caído un 36.4 % en el primer bimestre en Formosa, es por ello que el Grupo de Medios TVO habló con el presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, Carlos Werlen al respecto quien aseveró que habló acerca de la situación del sector en la provincia y explicó que no se avizora un posible repunte en las ventas, al mismo tiempo que explicó que están a la espera de los datos de la inflación y de que no se generen incrementos en algunos productos del sector comercial.

Werlen comenzó diciendo: “lamentablemente lo que ocurre en Clorinda el que al ser un comercio fronterizo hoy la está pasando mal, vemos la preocupación de la cámara y de todos los comerciantes, lamentablemente en estos cambios tan bruscos económicos siempre hay alguien que se desfavorece y son principalmente los comercios fronterizos”.

“Si bien son datos estimados del 24 y más, en reuniones que tenemos en la provincia de Buenos Aires son mucho más los valores que tenemos en cuanto a caída en las ventas de las que se van informando”, se explayó.

Asimismo, indicó “tenemos que decir que no se avizora una potencial posibilidad de ir creciendo en las ventas porque esta presión que tenemos es por la falta de dinero circulante, la falta de trabajo también ha complicado la situación. Todo complica la situación, el índice inflacionario en baja es más por presión que por una caída lógica de consumo”.

Señaló también “nosotros tratamos de bajar los precios, lo más que podemos, pero ya estamos al límite del límite, lo que estamos esperando es que las empresas bajen sus precios, vemos a algunas que están acompañando a la inflación, veremos que pasa a fin de mes cuando se dé el dato de inflación del 6 o 7 por ciento, para ver si las empresas acompañen con eso. Lo lógico sería que los precios no se muevan y así ayudemos a estabilizar la economía y que los consumidores realicen compras a precios razonables”.

En otro tramo de la entrevista reconoció que algunos rubros han bajado sus precios, y enumeró: bebidas, en fiambre no hubo aumentos y hay bonificaciones transitorias en algunos productos, el sector más complicado es el lácteo, el que se vio afectado por la sequía esto pega muy fuerte a la producción, esto antes era un producto que siempre acompañaba y no aumentaba tanto, pero están recuperando precios.

Por último opinó “esperemos que el mes que viene no haya aumentos, pero yo estoy hablando con algunos empresarios y no nos han dicho que se registren aumentos, eso no quiere decir que no haya. Lo cierto es que algunos rubros han bajado o mantenido sus precios”.