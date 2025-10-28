Werning sostuvo que nuevamente el pueblo ratificó al peronismo como la principal fuerza política en Formosa 

El Intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, manifestó su agradecimiento a la comunidad formoseña por la jornada electoral desarrollada en paz y con normalidad, enla que el pueblo nuevamente con madurez política y democrática, votó al peronismo ratificándolo como la fuerza política más importante de la Provincia.

Werning, sostuvo que “este triunfo del Frente de la Victoria que se dió en todas las localidades de Formosa, hizo que se superara por más de 22 puntos a la segunda opción electoral y mostró, tal cual lo afirmó el Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfrán, que está fortalecida la unidad del pueblo formoseño y su profunda conciencia nacional y popular”.

Afirmó que “con enorme orgullo celebraron el triunfo en Laguna Yema, donde se ganó con el 66,17 %, reflejo del esfuerzo de cada militante y del compromiso del pueblo yemense”.

Agregó que “una vez más, quedó demostrado que la militancia, la unidad y el Modelo Formoseño dan resultados cuando se trabaja con convicción, amor y responsabilidad por nuestra gente”.