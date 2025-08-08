Werning valoró las Ferias PAIPPAS y el apoyo permanente de un Estado formoseño presente

El Intendente de Laguna Yema Nilton Werning, Indicó que recientemente participó y recorrió la feria del PAIPPA realizada en su localidad, caracterizando a esa actividad, como a un espacio de encuentro y trabajo, “que refleja el esfuerzo de nuestras familias productoras y el acompañamiento de un Estado Presente”.

Werning, se mostró muy agradecido por elcálido recibimiento y el recorrido compartido junto a cada feriante, “quienes,con dedicación y constancia, sostienen este valioso programa que promueve la producción local y el consumo sano”.

En ese orden de cosas, reconoció “el esfuerzo de todos y cada uno de los participantes por su compromiso, su trabajo y por ser el motor productivo de la comunidad”.

Igualmente, explicó que van a seguir sumando su apoyo y acompañamiento a este importante programa del Gobierno de la Provincia de Formosa, por el impacto positivo que permanentemente genera en la economía local, porque para el Intendente de Laguna Yema, es vital recordar que unidos, solidarios y organizados, todos los desafíos se pueden superar.