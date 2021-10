Compartir

Al repasar la vida de Will Ferrell su mayor problema parece ser que… no tiene problemas. No atravesó divorcios conflictivos al estilo Brangelina, no genera misterio como Tom Cruise y su relación con la cienciología. Tampoco es una estrella de los 80 que cayó en la desgracia estilo Val Kilmer, ni alguien que resurgió como John Travolta. No vivió una infancia en una secta como Glenn Close o Joaquin Phoenix, no coleccionó matrimonios como Liz Taylor, no protagonizó una adolescencia descontrolada como Drew Barrymore, ni superó grandes tragedias personales como Keanu Reeve. Jamás fue rey de los premios y nominaciones al Oscar como Meryl Streep y mucho menos ocupa el casillero de actor respetados como Daniel Day-Lewis o Robert De Niro.

Sin embargo, aquí estamos escribiendo sobre él. Es que a pesar de tantos no, Ferrell posee un gran sí, y es que sí, nos hace reír. Ferrell junto a Adam Sandler, Chris Rock, Eddie Murphy y en su momento Leslie Nielsen, por nombrar algunos, integra ese grupo de actores que jamás serán nominados al Oscar, que sus dotes actorales resultan cuestionables y cuyas películas jamás serán calificadas como “de prestigio”, pero pese a todo y todos tienen el don o la elección de hacer reír. Sus películas son las típicas pochocleras. Esas que no ganan festivales, pero que haciendo zaping y luego de una jornada laboral complicada no podemos menos que ver y nos ayudan a relajarnos con más efectividad -y menos peligro- que un antidepresivo.

Ferrell sabe que lejos de la vida complicada y tortuosa de muchos de sus colegas, es un tipo sin grandes problemas. Nació el 16 de julio en California, su mamá Betty era maestra y su papá, Roy Lee, un músico que nunca logró el gran batacazo. Cuando Will cumplió ocho años sus padres se separaron pero sin peleas, gritos ni violencia. Simplemente se dieron cuenta de que ya no funcionaban como pareja pero que seguirían siendo familia. Lejos de vivir el divorcio de sus padres como un trauma, Will ya mostró su lado humorístico. “Buenísimo, vamos a tener dos Navidades y dos regalos”, le dijo a Patrick a su hermano menor. Para esa época pensaba que sería jugador de la NFL, policía o astronauta pero jamás actor o músico. La inestabilidad laboral y económica de su papá lo impulsaba a pensar en profesiones más previsibles.

Con padres divorciados pero presentes, la escuela tampoco era un problema. No le costaba aprender ni hacer amigos. Nadie lo tomaba “de punto”, sus maestros lo querían y asistir a clases no era algo tortuoso. Cuando salía de clases, el mundo seguía siendo un lugar tranquilo. Vivía en los suburbios de Irvine, una zona muy tranquila de esas que a veces se ven en las películas con casas sin rejas, jardines y veredas impecables. Ni la más cara ni la más pobre, un barrio donde los chicos podían jugar en la calle y el delito era algo que se veía en las noticias de la televisión y no que se respiraba. Tiroteos, robos y peleas callejeras eran algo que podían sucederle a otros pero que jamás le sucedieron a él. Entonces ocurrió algo insólito.

En ese mundo ídilico, Will se empezó a aburrir, y para salir del tedio buscó formas de reír y hacer reír a los demás. En la escuela imitaba a los profesores y hablaba a los gritos porque le resultaba muy gracioso. Casi como un precursor de Bart Simpson se solía agachar de modo ostensible delante de sus compañeros. Su pantalón quedaba lo necesariamente bajo para provocar la carcajada pero no tanto como para ser acusado de exhibicionista. Descubrió el humor físico. Se tropezaba y caía a propósito o se daba golpes tan aparatosos como indoloros contra paredes y armarios.

Como era un alumno tranquilo, sus bromas asombraban por lo inesperadas y sobre todo, porque nunca alcanzaban la categoría de locuras vandálicas estilo arrojar una silla por la ventana o humillar a otros. Muchos años después reconocería, entre sincero y gracioso, el origen de su comicidad: “No tengo secretos oscuros, no me golpearon mis compañeros, mis padres fueron amables conmigo y donde vivía había una tasa de criminalidad baja. Quizás de ahí viene la comedia, como una especie de reacción a los suburbios seguros y aburridos”.

