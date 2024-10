Williams avanza negociación y cedería a Colapinto para las próximas temporadas

Según el sitio especializado Motorsportweek, la discusión sigue su curso y la escudería inglesa podría cerrar un trato.James Vowles había dicho que quería asegurarle una posición y se está ocupando del tema.

La pregunta es válida: ¿nos juega en contra la argentinidad (al palo) a la hora de analizar el fenómeno Colapinto en la Fórmula 1? ¿Realmente está provocando una revolución en la máxima categoría el piloto nacido en Pilar? Quizá la respuesta a esos interrogantes se de el año que viene cuando sepamos si Franco finalmente ocupó la butaca de alguno de los 10 equipos que compiten en el Gran Circo. De lo que no hay dudas es que el círculo rojo del automovilismo (el sector más informado) se mostró conmovido con su debut y la progresión de sus tres primeras carreras: Monza, Bakú y Singapur. Además de los elogios de pilotos, ex pilotos y comentaristas, Williams tiene la firme intención de negociar con un equipo para que el año que viene el piloto fetiche de James Vowles sea uno de los 20 en competencia.

Justamente, fue el propio Vowles, jefe de Williams Racing, quien contó su convicción para que Colapinto siga sentado en la butaca de alguna escudería: “Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1”.

“Lo que significa que sólo queda un equipo. Veremos qué podemos organizar allí”, siguió, haciendo referencia a la única butaca que todavía está libre para 2025 en la escudería Kick Sauber, que fue recientemente adquirida por Audi y pasará a tener su nombre a partir de 2026.

Tras escuchar las palabras del capo de la escudería inglesa, Jamie Campbell-Walter, que es uno de los mánagers que trabaja para Franco junto a María Catarineu, no tardó en responderle: “Estoy deseando hablar de cómo hacer que todo esto funcione después de Abu Dhabi, porque quizá tenga un plan”, mencionó el británico.

Está claro que las intenciones de todo el entorno de Franco corren por los mismo carriles. Y la cuestión siguió avanzando en esa dirección. Ahora, el sitio Motrosportweek reveló que Williams negocia lo que en términos futboleros se llamaría un “préstamo” para que Sauber cuente con Colapinto durante las próximas dos temporadas.

De esta manera, las palabras del acuerdo que buscaba Vowles con Sauber/Audi parecen comenzar a materializarse y las chances de que Franco Colapinto siga en la Fórmula 1 durante la temporada 2025 empiezan a tomar forma. Obviamente, el final de la temporada será clave. Y el próximo desafío para el argentino estará en el circuito de Austin, en el Gran Premio de los Estados Unidos.