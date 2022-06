Wimbledon: derrotas de Federico Coria, Martín Etcheverry y Delbonis

Compartir

Los argentinos Federico Coria, Tomás Martín Etcheverry y Federico Delbonis quedaron eliminados este lunes en la ronda inicial del Abierto de Wimbledon, en Londres, tercer Grand Slam de la temporada, al caer en el debut ante el checo Jeri Vesely, el francés Ugo Humbert y el neerlandés Tim Van Rijthoven, respectivamente, en una jornada en la que se presentó con victoria el serbio Novak Djokovic, ganador de las tres últimas ediciones del certamen.

Federico Coria, ubicado en el puesto 67 del ranking mundial de la ATP y quien este domingo ganó el Challenger de Milán, quedó eliminado en el césped de Wimbledon ante el checo Jiri Vesely (68) por 6-2, 6-3 y 7-6 (7-3), luego de 1 hora y 50 minutos de juego.

Previamente, el platense Tomás Martín Etcheverry (77) cayó en un maratónico encuentro contra el francés Ugo Humbert (112) por 3-6, 6-3, 6-4, 3-6 y 4-6, luego de 3 horas y 32 minutos de partido.

Etcheverry dio pelea en su debut en el histórico torneo británico, pero Humbert se soltó en el cuarto set y desplegó un tenis superior. La lluvia paró la acción en la cancha 6 cuando trascurría exactamente media hora de juego y el platense, de 22 años, perdía 4-3 en el primer set.

Más tarde, el azuleño Federico Delbonis (84) quedó eliminado en la ronda inicial del Abierto de Wimbledon, al ser derrotado por el neerlandés Tim Van Rijthoven (104) por 7-6 (9-7), 6-1 y 6-2, al cabo de 1 hora y 44 minutos de enfrentamiento.

Delbonis solo fue oponente del neerlandés Rijthoven en el primer set, que se definió en tie break, para ceder luego el dominio absoluto al europeo, quien se quedó con facilidad con segunda y tercera manga. De esta manera, Delbonis se despidió del césped del All England con su séptima eliminación consecutiva en la ronda inicial de Wimbledon, en Londres.

Por su parte, el otro argentino que debía jugar este lunes, el bonaerense Sebastián Báez (35) ante el japonés Taro Daniel (118), recién se presentará el martes debido a que el partido fue postergado por lluvia.

En tanto el vigente tricampeón de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic (3), invirtió hoy 2 horas, 27 minutos y cedió un set frente al coreano Soonwoo Kwon, a quien lo venció por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en su partido debut en esta edición 2022 del torneo, celebrado en el court central del All England Lawn Tennis & Croquet Club de Londres.

El serbio, máximo favorito en ausencia de los dos primeros jugadores del ranking mundial, el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev, eliminó con mayor dificultad de lo previsto a un rival ubicado en el puesto 80, sin antecedentes destacados en torneos de Grand Slam.

Con este resultado, Djokovic totalizó 80 triunfos en el abierto británico jugado sobre césped y 22 de forma consecutiva, racha que le permitió levantar el trofeo en 2018, 2019 y 2021, como lo había hecho previamente en 2011, 2014 y 2015.

«Vamos a tratar de llegar a las 100 victorias», prometió con simpatía ante el público de la Catedral del tenis, donde no pierde desde 2017 cuando se retiró ante el checo Tomas Berdych en un partido de cuartos de final.

