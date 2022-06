Wimbledon: Schwartzman comenzó con el pie derecho

Compartir

El argentino mostró un gran nivel y venció al estadounidense Stefan Kozlov en sets corridos con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2.

Diego Schwartzman (N°15 del ranking) dio luz verde a su camino en Wimbledon con una victoria en sets corridos sobre Stefan Kozlov (107°). Fue 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y 24 minutos de juego para ser el segundo argentino en segunda ronda.

El argentino arribó a Londres sin triunfos en los eventos de transición sobre césped. En Queen’s cayó en el estreno frente a un especialista de la superficie: Sam Querrey. Luego, en la semana previa a Wimbledon, repitió resultado ante el británico Jack Draper en el ATP de Eastbourne.

El Peque fue superior a su rival en todo el partido, dejando en evidencia la diferencia en el ranking ATP. El 15 del mundo supo golpear en los momentos claves del encuentro, además de doblegar a su rival en puntos obtenidos, como en winners. Tampoco tuvo tantos errores no forzados.

En este segundo día, en el comienzo del tercer y anteúltimo Grand Slam del año, los argentinos han tenido un saldo positivo. Además de la victoria de Diego Scchwartzman, también Sebastián Báez salió vencedor.

Por otro lado, quién se despidió fue Francisco Cerúndolo, al perder contra Nadal, en una actuación más que notable.

Rafa necesitaba cada minuto y cada golpe para acostumbrarse a los impactos, al movimiento suyo y de la bola y para tomarle el termómetro a su tenis en la hierba. Eran tres años sin conectar en esta superficie y Cerúndolo se lo hizo pagar. El manacorense cedió un servicio con 3-1 a favor y estuvo al borde de conceder el set cuando con 4-4 hizo frente a tres puntos de ‘break’. Los desactivó e hizo mella en el argentino para quebrarle el siguiente saque. Set para Nadal y punto de calma.

En muchas otras ocasiones, sobre todo en otras superficies, ese golpe mental hubiera sido suficiente para tirar al tapete al rival, pero en la hierba, donde todo se iguala y donde la agresividad del argentino reluce, Cerúndolo se sostuvo y disfrutó de la primera ocasión de rotura del segundo parcial. Otra vez tuvo que salir al rescate el servicio para eliminar el peligro, otra vez la advertencia sirvió para que Nadal despertara.

El balear rompió al saque siguiente, se puso 4-2 y aceleró a por el set. Con 2-0 en el marcador, Nadal sufrió el gran susto del partido. En el tercer punto del tercer set, se cayó en un mal apoyo. Pese a lo aparatoso del traspiés, no hubo consecuencias.

Pero el peor tropiezo llegó después, Nadal tiró una ventaja de ‘break’ a favor, con 2-1 y saque, perdió su servicio en dos ocasiones y desperdició dos bolas de rotura cuando el argentino sirvió para ganar el tercer parcial.

En Londres lucía el sol, pero Nadal estaba recibiendo un chaparrón. Los errores no forzados brotaban de su raqueta, hasta sumar más de 40, y Cerúndolo, que llegó a estar con 3-1 y dos pelotas de 4-1, se cayó como un castillo de cartas. En cuanto Nadal se sostuvo con el 3-2, salvando en total tres pelotas de rotura, el partido giró el rumbo.

No estaba fino el español, pero su cabeza vale más que el tenis de la mayoría de tenistas del mundo. Del 3-1 se pasó al 4-5 y a la primera pelota de partido para el español, cayó la victoria.

Con este triunfo, Nadal suma 306 en Grand Slam, los mismos que Martina Navratilova, y solo por detrás de Novak Dokovic, que tiene 328, Serena Williams, que posee 365, y Roger Federer, que ha ganado 369.

