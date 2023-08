Wolrd Padel Tour: Tapia y Coello reyes del sur de España

Agustín Tapia y Arturo Coello se coronaron como los campeones indiscutibles del WPT Málaga Open 2023 al vencer en una emocionante final por 7-5 y 7-6(3) a la pareja conformada por Juan Tello y Álex Ruiz.

Las actuaciones de Tapia y Coello en esta temporada han dejado sin palabras a todos los aficionados. En el decimoquinto torneo en el que compiten juntos, se llevaron su duodécimo título, una hazaña impresionante con diez victorias en el World Padel Tour y dos en el Premier Padel.

El enfrentamiento en la final no sería fácil para los número uno, ya que Juan Tello y Álex Ruiz venían con gran fuerza tras eliminar en cuartos de final a Paquito Navarro y Fede Chingotto, y en semifinales a Juan Lebrón y Alejandro Galán.

Desde el principio, el partido se mostró disputado y con mucha intensidad. Tapia y Coello tomaron la delantera al obtener un importante quiebre en el sexto juego, liderando 5-2. Sin embargo, Tello y Ruiz demostraron su determinación y lograron igualar el marcador, alcanzando un 5-5. Cuando todo parecía indicar que el set se definiría en el tie break, los número uno sorprendieron con un punto de oro crucial para sellar el set por 7-5. Una vez más, demostraron su habilidad para marcar la diferencia en los momentos clave.

El segundo set no se quedó atrás en intensidad. Nuevamente, Tapia y Coello tomaron la iniciativa al lograr un break en el octavo juego, acercándose a cerrar el partido con un 5-3. Sin embargo, Tello y Ruiz no se dieron por vencidos y esta vez llevaron la manga a un desempate. Ambos equipos lucharon hasta el final, pero la muerte súbita se decantó a favor de Tapia y Coello, quienes aseguraron el set y el título con un 7-6(3).

Este triunfo marca el regreso de Agustín Tapia y Arturo Coello a la senda de la victoria en el World Padel Tour, después de no lograrlo en los dos torneos anteriores. Además, el torneo de Málaga ha demostrado ser talismán para Tapia, ya que consigue ganarlo por tercer año consecutivo, un logro extraordinario en su carrera.

