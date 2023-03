World Padel Tour: Lisandro Borges acusó a Lebron y Galán de inventar una lesión

El empresario Lisandro Borges, promotor de algunas pruebas de World Padel Tour, entre ellas el Open de La Rioja que se disputa esta semana, ha hecho públicas unas polémicas declaraciones con las que acusa directamente a los números 1, Juan Lebrón y Alejandro Galán, de inventarse una lesión para no acudir a la prueba.

Fue ayer mismo cuando el jugador madrileño hacía pública en sus redes sociales su no asistencia al primer Open de la temporada World Padel Tour por «motivos médicos». Según pudo saber este diario, la rodilla que ya le dio problemas en el final de la temporada 2022 ha sido la causa por la que Galán, debido a la condensación del calendario, haya decidido descansar y no acudir a la prueba de La Rioja junto a su compañero.

En el acto de presentación del torneo, Borges, promotor de otras tres pruebas más del circuito de Damm, ha arremetido contra la pareja uno a la que acusa de fingir una lesión para no acudir a la prueba, tal como recogen algunos medios. “Muy triste, muy lamentable, los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón, a un día de comenzar el torneo más importante en la historia del pádel argentino, se han bajado inventando una lesión”, ha asegurado.

Avanza el certamen

Por los 32 avos de final del certamen del circuito mundial en la rama femenina, las españolas María Pilar Alayeto – María José Alayeto vencieron a la española Carla Masa y la francesa Alix Collombón por 6/4 y 6/1, en tanto que Alejandra Alonso y Melania Merino (España) derrotaron a Ana Nogueira (Portugal) – Elisabet Amatriaín por un doble 6/4.

Además, Claudia Fernández – Julieta Bidahorria (España) vencieron por un doble 6/2 a Agueda Pérez- Sara Ruiz (España) y en otro duelo español, Teresa Navarro – Marina Martínez se impusieron sobre Arantxa Soriano – Alicia Blanco por 6/4 y 6/4.

En cuanto al cuadro masculino, los ibéricos Marc Quiléz y Toni Bueno derrotaron al mexicano Facundo Domínguez y el chileno Javier Valdez, por 6/4, 3/6 y 6/4, Juan Cruz Belluati- Miguel Lamperti vencieron a Luciano Capra – Agustín Gutiérrez 7/6 y 6/3 y Antonio Cano con José García se quedaron ante Antón Sanz – Teo Zapata tras imponerse por 5/7, 6/3 y 6/3.

Bajas en el cuadro

Previo al inicio del certamen, se confirmó la baja de tres parejas, entre ellas la dupla número uno del mundo, compuesta por los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón, debido a una lesión del primero.

Las otras dos bajas del La Rioja Open 1000 la marcarán Coki Nieto – Pablo Lima y Mike Yanguas – Alex Arroyo, por una rotura abdominal, que incluso lo pone en duda para el Chile Open 1000 y el Asunción Open 1000.

Esto reordenó el cuadro por completo y la pareja Fernando Belasteguín – Daniel ‘Sanyo’ Gutiérrez pasó a ser la número uno, mientras que Agustín Tapia y Arturo Coello ocupan el lugar dos.

Además, siete parejas no jugarán los dieciseisavos de final y comenzarán a competir recién en los octavos de final.