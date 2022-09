World Padel Tour presentará una nueva propuesta “en cuestión de días o semanas”

Compartir

Linkedin Print

Lo confirmó Alex Corretja, quien hace dos meses trabaja en la estructura del circuito: será para ambas ramas, tendrá un fuerte aumento económico, ¿y eliminarán la cláusula de exclusividad?

World Padel Tour prepara una nueva propuesta que le presentará al colectivo de jugadores «en cuestión de días o semanas». El adelanto llegó a través de Alex Corretja (48 años, en Barcelona), quien el pasado 21 de julio asumió el cargo de adjunto a la Presidencia del circuito, durante una entrevista con la Cadena SER mientras se disputaba el último Madrid Master en la Caja Mágica.

Corretja, uno de los tenistas más galardonados en la historia del España, desembarcó en WPT con un mensaje conciliador: su primera tarea es la de recomponer la relación entre la cúpula directiva y los jugadores profesionales la cual llevó, incluso, a que actualmente existan demandas millonarias en curso. Más allá de su discurso, Corretja sabe que necesita hechos. Y en eso trabaja.

El actual contrato entre World Padel Tour y los deportistas caduca el 31 de diciembre de 2023 y las negociaciones quedaron estancadas a fines del año pasado. Fue entonces cuando la PPA (Asociación de Jugadores Profesionales) se mancomunó con la FIP (Federación Internacional de Padel) y QSI (Qatar Sports Investments) para la creación de Premier Padel, el circuito que ya realizó cinco pruebas este año y que apunta a dominar el centro de la escena a partir del 2024.

¿EN QUÉ CONSISTE

LA NUEVA PROPUESTA?

​Según pudo averiguar Olé, aún no hubo ninguna presentación por escrito por parte de World Padel Tour. Sí charlas informales entre Corretja quien, a título personal, fue recabando la información necesaria entre los y las deportistas para conocer sus disgustos, inquietudes y pensamientos.

«Económicamente va a haber un cambio radical», afirmó Corretja en Cadena SER. Para empezar a hablar, WPT pondrá sobre la mesa un aumento considerable en el ‘price money’. Actualmente otorga 112.719 euros en los torneos de categoría Master y 98.076 en los Open.

Sería -siempre en términos potenciales- una escalada que alcanzaría para emparejar los premios que ya otorga Premier Padel, el cual pone sobre la mesa 525.000 euros en los Major y 250.000 euros en los P1.

A pesar de esto, Correjta buscó despegar el factor económico porque «acá no se trata sólo de más ‘ceros’ porque sino de aquí a poco vendrá otro y pondrá más ceros. Se trata de subir hasta las máximas posibilidades sostenibles».

¿Cuánto tuvo que ver ésto en la nueva política de WPT? «Seguro que con la competencia se han dado cuenta que debe mejorar. También Federer mejoró cuando Nadal le ganaba…», afirmó Corretja en SER.

El adjunto a la Presidencia habló de «un nuevo proyecto, un nuevo World Padel Tour». Y allí se encargó de remarcar un detalle vital: la presentación será tanto para hombres como para mujeres. «Se van a ver unas mejoras que, sinceramente, espero que las reconozcan: no es el ‘ahora mismo’ sino también la gratitud de estos diez años que se ha hecho el circuito», agregó.

¿PERMITIRÁN

OTROS CIRCUITOS?

El quiste de la cuestión radica en la (ya famosa) cláusula de exclusividad que los jugadores tienen firmada con World Padel Tour. Todo nació a partir de allí y es la que disparó la demanda por «daños y perjuicios» por 25 millones de euros.

Sobre si habrá un artículo similar en la nueva presentación que WPT hará, Correjta dejó la puerta abierta a negociar esos artículos: «Es verdad que tenían una exclusividad que en el futuro se tiene que ver qué se hace. Entendemos que los jugadores también tienen derecho a participar en otros circuitos u otros torneos. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que WPT entienda que una serie de peticiones de los jugadores se estaba haciendo por algunos motivos».

Compartir

Linkedin Print