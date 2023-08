World Padel Tour y Premier Padel: la diferencia en premios económicos

La temporada pasada cambió el pádel profesional para siempre con la llegada de un nuevo circuito. El Premier Padel, de origen catarí, les planteó a los jugadores y a los aficionados un nuevo escenario de competición. A World Padel Tour, por primera vez en su historia, le había salido competencia real. Los profesionales, que mostraban cierto descontento con su situación, decidieron apostar por este nuevo proyecto. En cuanto a los aficionados, lo que más llamaba la atención de la llegada de Premier Padel es ver las cifras que se empezaban a manejar en este deporte. Los premios económicos dejaban boquiabierto a cualquiera, sobre todo teniendo en cuenta lo que se ganaba en el pádel anteriormente.

Con todo esto, World Padel Tour tuvo que espabilarse para poder estar a la altura de su nuevo rival y aumentar los premios percibidos por los jugadores. Así que, ¿cuál es la diferencia actual en términos económicos entre los dos circuitos más grandes del pádel profesional?

¿Cuánto dinero se gana

en Premier Padel?

Premier Padel ha mantenido los premios económicos desde su comienzo en 2022. Gracias a la llegada de este nuevo proyecto, el pádel ha podido seguir creciendo y llegando a puntos que parecían imposibles hace años.

En este circuito se pueden diferenciar dos tipos diferentes de prueba para los jugadores de más alto nivel: los Major, que son los más importantes y donde hay mayor reparto de puntos y dinero (Qatar, París…); y los P1, un poco inferiores en cuanto a puntos y premios (Madrid, Mendoza…).

Para los primeros se reparte un total de 525.000 €. En este tipo de torneos los ganadores se llevan 47.525 € cada uno, mientras que los finalistas perciben 23.625 € y los semifinalistas 13.125 €.

Por otro lado, los torneos de categoría P1 reparte algo menos de dinero. El premio total es de 300.000 €, dividido en: 25.000 € para los ganadores, 12.500 € para los finalistas y 6.875€ para los semifinalistas.

¿Cuánto dinero se

gana en World Padel Tour?

La llegada de Premier Padel supuso un antes y un después en el circuito profesional, por lo que World Padel Tour ha tenido que intentar ponerse a la altura subiendo los premios de su competición. No obstante, esta subida tiene truco.

Hace un año hubo una fuerte polémica por la convivencia de estas dos competiciones, ya que los jugadores querían jugar todo lo posible. Sin embargo, en sus contratos con World Padel Tour existía una cláusula de exclusividad que les impedía compaginar tantas pruebas. Bajo estas circunstancias, los profesionales también amenazaron con no renovar el contrato con el circuito de Ramón Agenjo y Álex Corretja. Al final, parece que tanto WPT como Premier Padel se pondrán de acuerdo en 2024, pero la historia no queda ahí.

World Padel Tour hizo una nueva propuesta y aquellos jugadores que la hayan aceptado o la acepten recibirán premios diferentes a aquellos que no hagan lo propio. De esta manera, los que la rechacen seguirán cobrando lo mismo que la temporada pasada, mientras que el resto cobrará una cantidad superior.

En esta competición existen cuatro tipos de prueba diferentes: Master Final, Master, Open 1000 y Open 500.

Con el nuevo reparto, en el Master Final, aquellos que hayan firmado recibirán 85.000 € en caso de ganar, 45.000 € por llegar a la final, 25.000 € por las semifinales o 16.500 € por quedarse en cuartos de final.

En el caso del Master, los nuevos premios son de 50.000 € para el campeón, 28.500 € para los finalistas, 16.500 € para los semifinalistas y 9.600 € para cuartofinalistas. Un total de 600.000 € de premio a repartir.

Para los Open 1000 y 500, la cantidad es menor, siendo de 300.000 € y 100.000 € respectivamente. En los Open 1000 el ganador se lleva 25.000 € y 14.500 € los finalistas. Para los semifinalistas habría 8.250 € y 4.800 € los que pierdan en cuartos de final

Por último, en los Open 500 la suma es de 7.750 € para cada uno de la pareja vencedora, 4.500 € para finalistas y 2.650 € para los semifinalistas.

En cuanto a los que no han firmado, el dinero corresponde a los premios que había la temporada pasada, que son mucho menores a los mencionados anteriormente.

En el Master Final, el montante total es de 110.880 €. El ganador se llevará 17.713 €, seguido de 11.808 € para los finalistas y 6.200 € para semifinalistas.

Para los Master, los ganadores se llevan 11.271 €. Para finalistas hay un premio de 7.326 € y 4.226 € para semifinalistas. En bote es de 110.000 €.

Por último, en los Open 1000 y Open 500 también hay una menor cantidad. Por ejemplo, en los Open 1000 el dinero total no llega a los 100.000 €. Para los ganadores hay casi 10.000 € y 6.374 € para finalistas. Cifras muy inferiores a las que ven los que sí han aceptado las condiciones de World Padel Tour.

Para saber con exactitud el premio de cada ronda, hay un artículo en Padel Addict sobre lo que se gana en Premier Padel, World Padel Tour y A1 Padel (sin tener en cuenta los nuevos acuerdos de WPT).

¿Qué gastos tienen los

jugadores profesionales?

Estos premios económicos llaman la atención por las cifras que se manejan en el pádel de más alto nivel, pero la realidad es que los jugadores no se llevan ese dinero limpio.

En estos torneos, los jugadores profesionales tienen pagado el alojamiento y las dietas. Sin embargo, ellos mismos tienen que poner de su bolsillo el desplazamiento y no solo eso, sino que también deben pagar todo a su staff técnico. Así que, pese a que los premios económicos son muy altos y permiten a los jugadores vivir del deporte, también hay que tener en cuenta los gastos en desplazamientos y entrenadores.

¿Qué jugadores han conseguido

más premios económicos esta

temporada?

Sabiendo todo esto, podemos saber qué parejas han ingresado más en su cuenta bancaria. Todo, claro está, cogiendo solamente los resultados en la pista, sin incluir patrocinios y demás.

La pareja que más ha ganado es la formada por Agustín Tapia y Arturo Coello, al haber ganado 13 torneos en lo que va de temporada: 1 Major, 2 P1, 2 Master y 8 Open 1000.

Otra pareja que también ha generado bastante es la de los ‘Superpibes’, que han alzado 5 trofeos en 2023: 1 Major, 1 Master y 3 Open 1000.

También están alto en la lista jugadores como Ale Galán, que ha llegado a varias finales y semifinales; también ‘Momo’ y Yanguas, que además de llegar a muchas rondas finales han ganado juntos el Open 500 de Reus.