WPT La Rioja: el titulo fue para Tapia-Coello

Agustín Tapia y Arturo Coello se proclaman campeones del WPT La Rioja Open 2023 tras imponerse por 6-1 6-0 a Tino Libaak y Leo Augsburger en la final.

Duelo de cañoneros en la final de La Rioja. Los campeones en Abu Dhabi, Arturo Coello y Agustín Tapia, buscaban en Argentina su segundo título de la temporada pero, para ello, primero debían superar a la pareja de moda, Tino Libaak y Leo Augsburger.

La igualdad en el partido duraría exactamente dos juegos. A partir del 1-1, Tapia y Coello firmaban once juegos consecutivos para cerrar la final en menos de una hora, 6-1 6-0.

Un resultado que no debe empañar el inmenso torneo de Tino Libaak y Leo Augsburger. Recordemos que disputaban el torneo con una Wild Card y se han convertido en la pareja más joven en alcanzar una final en el circuito. Pero hoy se topaban con dos animales que no les han dejado entrar en ningún momento en partido.

Dos de dos en World Padel Tour para Arturo Coello y Agustín Tapia y claros candidatos a pelear por el nº1.

Consiguen así su segundo título de la temporada en igual cantidad de pruebas realizadas: venían de coronarse en el Master de Abu Dhabi, por lo que lideran inapelablemente la Race 2022 con 3.000 puntos, incluso aprovechando que Ale Galán y Juan Lebrón, los actuales monarcas del pádel mundial, no se presentaron en La Rioja a raíz de una lesión del revés madrileño.

Tapia festeja. Se abraza con su familia, esa que creyó que nunca lo vería jugar -y menos ganar- un torneo en sus pagos. El catamarqueño -de sangre- es un riojano -de corazón- por su madre. El Mozart quiere ser número uno del planeta. Lo dice y lo demuestra. Y a su lado tiene a un fenómeno: Coello se va victorioso de Argentina por primera vez en su carrera tras haber caído en las finales en Buenos Aires y en Mendoza, ambas con Belasteguín a su izquierda.

La próxima sede de World Padel Tour será en Santiago de Chile con otro Open 1000: comenzará el martes 14 y la final será el domingo 19.

