Ximena Capristo al borde del llanto, tras recordar a Romina Yan en Corte y Confección

Compartir

Linkedin Print

La actriz tuvo que inspirar su diseño en “Pimpollo”, la canción más recordada de la hija de Cris Morena.

Todo el estudio de Corte y Confección se vio envuelto en un clima emotivo cuando se dio a conocer la consigna que debía cumplir Ximena Capristo para su nuevo diseño. “Tendrás que inspirarte en el videoclip ‘Pimpollo’, de Romina Yan. Viste que es imposible no escuchar esta música y sentirse feliz absolutamente. Romina estuvo al frente de Chiquititas durante cuatro temporadas, de 1995 a 1998, y luego volvió con participaciones especiales”, comenzó explicando Andrea Politti. Y agregó: “El tema ‘Pimpollo’, Cris Morena contó que lo escribió dedicado a su hijo Tomás. Es uno de los temas emblema de Chiquititas, que la llevó a Romina a la cima de la popularidad de niños y de grandes”.

Ante este desafío, la actriz expresó: “¡Qué hermoso! La verdad, se me pone la piel de gallina. Porque inspirarme en esta canción, en Romina me trae como mucho recuerdo, me encanta, me emociona”, a lo que la conductora acotó: “Te emociona y te encanta. Y esta emoción, ¿la podés…? ¿Qué vas a hacer?¿Qué te imaginás?”. “Me voy a inspirar en ella, en ese ángel, en la canción, y en todo el recuerdo que nos dejó durante toda… yo era un poquito más grande, pero mi hermana estaba todo el día y era fanática de Chiquititas. Y tengo ese gran recuerdo, y de muchas cosas”. Ya en el backstage, la participante agregó: “Quiero traer la esencia de Romina y no faltarle el respeto a los fans, por supuesto, porque tiene muchísimos fans en todo el mundo. Y escuchar ese ‘¡Pim-po-llo, tulín, tulín!’, ¡qué lindo!”, finalizó.

La semana pasada, Capristo había protagonizado un duro cruce con María Fernanda Callejón en el reality de El Trece. Todo comenzó con un filoso comentario de la pareja de Gustavo Conti, quién le reprochó: “Estás tan amiga de otras, que a mí ya ni siquiera me saludás”, a lo que la ex de Guillermo Coppola le respondió: “Ay, ¿por eso decís lo que decís de mí? Primero, que hablás a las espaldas. Recién te saludé y dijiste algo con respecto a mi amistad con (Fabián) Zitta”.

Ante esto, Capristo se justificó: “No, te veo varias veces al lado de ellos, porque el camarín de ellos está al lado de maquillaje. Y me parece buenísimo que hayas logrado que te prestara el vestuario. Viste que, cuando empezó el programa, vos estabas llorando que ‘nunca me prestó, nunca me quiere prestar, porque él piensa que yo soy grasa’. Me lo dijiste vos, eso, María Fernanda, ¿o no te acordás?”. Disgustada, Callejón no se quedó callada: “Con esas palabras, me parece que no. La palabra que vos acabás de decir, que es muy parecida al aceite, yo no la uso, para mí nadie es así. Sí pude haber dicho que, en algún momento, me encantaría que me vista, creo que lo dije en el primer programa. Lo manifesté, pero no de la manera en que vos te manifestaste, que es muy lejano a mí”.

La discusión fue elevando el tono hasta que la ex de Guillermo Coppola decidió dar un paso al costado. “Me re sorprendiste, Negra, no estoy enojada. Chau, chicos”, y se fue intempestivamente del estudio.

última eliminada del certamen de moda había sido Barbie Vélez, quien se despidió el viernes pasado. “Tenés luz y sos muy fresca”, la elogió Verónica de la Canal. “Tenés potencial e histrionismo. Vas a lograr lo que quieras en la vida. Te mereces ser feliz”, le aseguró Benito Fernández. “Chiquita preciosa, sos una persona luminosa. Todo lo que toques lo vas a duplicar. Ojalá que vuelvas”, le dijo llorando Matilda Blanco, cuando todos en el estudio se conmovían con la partida de la hija mayor de Nazarena Vélez.

Compartir

Linkedin Print