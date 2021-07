Xuxa festejará su próximo cumpleaños en un excéntrico crucero con sus fans

Compartir

Con la esperanza de que la pandemia termine pronto, gracias a la llegada de las vacunas y una hipotética inmunidad de rebaño, Xuxa ya comenzó a organizar su próximo festejo de cumpleaños, que será a todo lujo y con una extensa invitación a sus fans. Pero, claro está, para aquellos que tengan un abultado bolsillo que les permita costearlo. Es que la cantante brasileña tiene pensado celebrar sus 59, que cumplirá en marzo de 2022, en un exclusivo viaje en crucero.

“¿Estás listo para vivir 72 horas de sueño en el mar a bordo de mi barco MSC PREZIOSA? Embarcación desde el 25 al 28/03/2022. Con la vacuna en tu brazo y una sonrisa en tu rostro, viviremos momentos inolvidables ¡Eres mi invitado!”, expresa la publicación de la cuenta de Instagram Navio da Xuxa, que organiza el evento y que ella misma replicó en una story de su perfil.

Lo cierto es que si se quiere acompañar a la Reina de los bajitos en esta travesía, hay que contar con una buena suma de dinero. Para un camarote sin ventana, el valor es de $182.485 por persona, mientras que para uno que tenga vista al océano se necesitarán $191.729. Si se quiere contar con tener balcón, la suma asciende a $224.082. Incluso, está la posibilidad de conseguir una plaza en el sector Yatch Club, con todo incluido, que tiene un valor de $575.342.

La ídola infantil, además, dio algunos detalles de lo que se vivirá a bordo: “Mi cumpleaños, 72 horas de amigos que te van a hacer bonitos shows, juegos, películas y tantas sorpresas que no podré poner todo aquí. Lo único que quiero es verte feliz. Eres mi regalo de cumpleaños”.

A principios de junio, la animadora se había emocionado al recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Una mezcla de felicidad con un trabajo hecho con gente que me gusta. Es una mezcla de muchas cosas, escuchamos tanto que no se va, pero se fue, está aquí en mi brazo. Me alegro de que haya llegado mi día. Me alegro de tener mi edad, gracias a Dios”, dijo en un video que se viralizó.

Por otra parte, a fines de mayo Xuxa vivió uno de los momentos más felices de su vida: el casamiento de su hija Sasha. La joven de 22 se casó con su novio João Figueiredo en las playas de localidad brasileña de Angra dos Reis, a 150 kilómetros de Río de Janeiro, y fue su mamá la encargada de llevarla al altar junto a su padre, el actor Luciano Szafir. “Su felicidad es la mía. Que Dios te dé más y más momentos de felicidad, te amo infinitamente”, escribió Xuxa, que comparte su vida junto con el actor y cantante Junno Andrade desde 2012, para para felicitar a su hija que antes de ser modelo fue jugadora de vóley del club Flamengo de Río de Janeiro. “Siempre será mi bebé”, aseguró alguna vez la la animadora en relación a la nena que crió prácticamente sola..

Instalados en Estados Unidos y de novios desde principios de 2019, la pareja de recién casados se mudó a San Pablo, de dónde João es oriundo. Fue después de pasar por el registro civil el último 14 de mayo en la metrópolis brasileña. “Me casé con mi mejor amigo. Pasaré el resto de mi vida sonriendo a tu lado. Prometo amarte y cuidarte para siempre. Sasha Meneghel Szafir Figueiredo”, escribió ese día la modelo en una publicación en sus redes sociales.

