Ya están para certificación de Bromatología tres productos a base de harina de algarroba

La planta de alimentos Nutrifor envió tres productos a base de harina de algarroba a la Dirección de Bromatología Provincial para su correspondiente certificación. El paso siguiente es la aprobación y que comience la producción en serie.

Así lo confirmó el titular de Nutrifor Néstor Maldonado al señalar que se trata de tres tipos de leche, que- de ser aprobadas- serían distribuidas en las cajas alimentarias para la población aborigen en principio, pero luego, para la población en general, dependiendo del abastecimiento de la harina.

Cabe recordar que en el mes de junio, técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente junto a funcionarios del Gobierno de Formosa se reunieron con productores de AQPEPROA de El Quebracho, para adquirir unos 750 kilos de harina de algarroba.

Las muestras del alimento fueron sometidas a análisis en Nutrifor, y luego se fabricaron tres productos, al constatar que se trataba de materia prima de excelente calidad nutricional.

“Hicimos dos leches, una entera en polvo con harina al 50%, que es un alimento ancestral, de las comunidades aborígenes, y la idea del Estado es proveerle leche con harina de algarroba para mejorar la calidad del producto, para que ingresen proteínas”, comentó el titular de la planta.

Dijo que el otro producto es leche chocolatada, – Nutrichoco- que en este caso el 50% del cacao fue reemplazado por harina de algarroba, mejorando así su calidad nutricional.

El tercer producto es leche entera con menor porcentaje de harina y fortificada en vitamina c, B12 y minerales.

“Esos tres productos desarrollados están en la Dirección Provincial de Bromatología para su aprobación correspondiente que nos permitirá como empresa de alimentos hacer la producción en serie y distribución”, precisó.

“La idea es ahora con una producción no muy grande, incluirla en las cajas que van destinadas a las comunidades aborígenes y criollas del oeste provincial, pero el gobierno de la provincia trabaja en un plan integral más ambicioso, un proyecto de mediano y largo plazo, terminaremos haciendo un gran cantidad de productos para la comunidad no sólo aborigen, sino también para los comedores escolares de la provincia en general por las proteínas que tiene esta harina”, adelantó Maldonado.

Mujeres recolectoras

La algarroba es el fruto del algarrobo, árbol que puede encontrarse en gran parte del país, y particularmente en el oeste de nuestra provincia.

Las mujeres aborígenes son las principales recolectoras de este “tesoro de la naturaleza”. Recolectan las vainas, y luego las llevan en cantidad hasta la Asociación de Productores de El Quebracho, para su pesaje y comercialización.

El procesamiento tradicional de la algarroba consiste en recolectar los frutos del suelo, almacenarlos en una troja (depósito aéreo), secarlos al sol y molerlos en un mortero.

La algarroba es un alimento energético, posee un 50 % de azúcar natural y solo un 10 % de proteínas. Es rica en taninos, este es un poderoso antioxidante natural.

Posee una fuente de vitaminas pertenecientes al grupo B tales como B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina y pro vitamina A o beta- caroteno.

Entre sus principales minerales se encuentran el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, el silicio y el hierro.

Uno de los beneficios de la algarroba que se ubica en la resina, es que está recomendada para los tratamientos del asma, los tratamientos de la blenorragia, tratamientos de la cistitis, laringitis y la indigestión.

Está comprobado por otra parte que esta resina de la algarroba es un excelente agente expectorante, limpiando de esta manera las vías respiratorias.