Ya funciona el refugio del barrio Lote 111

Por tal motivo, solicitaron a la comunidad formoseña que den aviso a la línea 102 si conocen o detectan a personas en situación de calle.

Víctor González, regente del Programa de Protección Integral a Niños-Niñas y Adolescentes en situación de calle (PEPIN), ratificó que desde el viernes pasado está habilitado el Refugio del Lote 111, que alberga a personas mayores de edad que estén atravesando un contexto de vulnerabilidad.

“La mecánica de trabajo es detectar un adulto en situación de calle y nosotros, con nuestro programa, porque contamos con operadores que trabajan mañana, tarde y noche, que circulan por distintos sectores de la ciudad, los acudimos para llevarlo al refugio”, explicó.

Asimismo, dijo que, si bien el edificio quedó en funcionamiento desde el viernes, hay una “partecita” que continúa en refacción, pero aseveró que el refugio “ya está en condiciones de recibir personas”.

“Por eso solicitamos a la ciudadanía que si detectan a algún adulto en situación de calle se comuniquen al 102 o al 911”, instó.

Por otro lado, González detalló que el servicio brindado en el lugar tiene que ver con un techo seguro, camas equipadas para pasar la noche, desayuno, almuerzo, cena, elementos de higiene y aseo personal como toallas, pasta dental, cepillo de dientes, peine, jabón, talco, shampoo, desodorantes; y abrigos como camperas, buzos y medias; además de la atención sanitaria pertinente dependiendo de la salud de cada uno.

“Nosotros no solo hacemos la recepción y atención, sino también la revinculación con sus familias, hubo casos de gente de otra provincia que pudimos reencontrarlos con su familia, también del Paraguay que se volvieron a su país”, precisó.

Y agregó: “A lo mejor esa persona viene sin documento, entonces se articula con Registro Civil, Ministerio de Desarrollo Humano, ANSES, IPS, en fin, toda la articulación y beneficios que ellos no saben o no hicieron, a través del programa lo hacemos para que ellos accedan”.

El refugio está ubicado en la Manzana 26, Casa 15 del Lote 111 y está destinado a personas mayores de edad.

“El frio a nosotros nos afecta mucho porque no estamos acostumbrados, entonces pedimos la colaboración de toda la comunidad para que nos avisen de adultos en situación de calle”, manifestó el responsable.

Por último, destacó el trabajo de la Policía de la Provincia que “colabora con nosotros y constantemente nos está comunicando situaciones, al igual que la línea 102”.

