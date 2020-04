Compartir

No sé cómo vamos a seguir la cuarentena los remiseros que hacemos transporte de pasajeros de Pirané a Formosa y viceversa ya que no podemos trabajar y encima tampoco cobramos el bono de 10 mil pesos. No queremos salir a pedir nada de arriba, solo necesitamos trabajar, ya no sabemos cómo vamos a comer después.