Ya se censaron más de 10 mil viviendas en todo el territorio provincial

El director de Estadísticas y Censos de la provincia, Julio Svartz, quien señaló que, hasta el momento, ya se censaron más de 10.200 viviendas en Formosa a través del Censo Digital, lo que significa un número aproximado de 32 mil personas en todo el territorio.

“Es un número importante ya que nos queda un mes todavía para que la gente pueda hacerlo, así que es fundamental que se puedan sumar todos los vecinos, vecinas y todos los comprovincianos a esta herramienta que les va a ayudar muchísimo”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario recordó que el Censo Digital comenzó el pasado 16 de marzo, por lo que ya pasó más de un mes de su inicio, “y la verdad que tuvo una respuesta muy buena de toda la comunidad en carácter general”.

“A nivel nacional la respuesta también ha demostrado que esta herramienta, por ser la primera vez que se está haciendo en nuestro país, ha dado los resultados que uno no se imaginaba que podrían llegar a ocurrir”, indicó.

Y agregó: “En el caso de nuestra provincia también nosotros hemos dado la posibilidad de que las personas puedan acceder a través de la herramienta digital, lo puedo hacer en mi computadora, Tablet o celular”.

Asimismo, Svartz señaló que, de la misma manera, trabajaron con los distintos municipios y comisiones de fomento del interior provincial, “para que ellos también den la herramienta a las distintas comunidades y que todos puedan llegar a hacer esta modalidad si es que no lo pudieran, como un servicio también que podría brindar el municipio”.

Además, aclaró que completar el Censo Digital no es obligatorio, pero resaltó que es una herramienta “que facilita hacerlo mucho más práctico y rápido, en la comodidad de mi casa, cuanto tenga conectividad y tiempo”, para que el 18 de mayo, feriado nacional, las personas puedan esperar a los censistas, lo hayan hecho digital o no, “es decir, que haya hecho el digital no quita que este en mi domicilio el día del censo presencial”.

“La idea es que el censista va a pasar, que es un docente que seguramente lo conocemos de la escuela cercana a mi hogar, y va a preguntar si hicimos el Censo Digital; en el caso de haberlo hecho, nos pide el comprobante que es una clave numérica que nos da el sistema y nos pregunta solamente un dato poblacional: cuántas personas viven en el hogar, hombres y mujeres y se retira; no más de cinco minutos lleva la entrevista”, explicó.

Y agregó: “En el caso que yo no haya hecho el Censo Digital o que haya comenzado y después no lo terminé, porque esa también es otra posibilidad: hacerlo en etapas, el 18 de mayo el censista iniciaría lo que sería la entrevista de forma presencial”.

Otro dato a tener en cuenta, destacó el titular de Estadísticas y Censos, es que los censistas se presentarán en los domicilios con pecheras, identificaciones, medidas de bioseguridad como barbijos y distanciamiento; y que “el vecino lo puede hacer ingresar al hogar o atenderlo en la misma vereda o el portón de su vivienda”.

En cuanto a las preguntas del cuestionario, dijo que “es muy simple” y detalló que “pide datos de la vivienda, de la composición del hogar, de los niveles educativos, datos que tienen que ver con la mujer, si fuera una mujer entre 14 y 49 años, el tema de la natalidad, preguntas sobre las comunidades indígenas, tipos de etnia y qué tipo de lengua habla, la percepción de género; todo esto está dentro del cuestionario digital, pero también está en el cuestionario de forma papel”.

Por otro lado, Svartz expuso que, en el caso de que una persona necesite salir de su domicilio el día del censo por una cuestión de fuerza mayor debe aclararlo y que “lo que nosotros solicitamos, si hicimos el Censo Digital es darle el comprobante al vecino de al lado, para que el vecino también pueda responder el dato poblacional de esa vivienda, no dejarlo pegado en la puerta, en el portón ni en ningún lado”.

Insistió también en que la página oficial para la encuesta es www.censo.gob.ar y que “no hay ninguna otra página, ni se le manda mensaje de texto, ni WhatsApp, ni por ninguna red social; solamente en esa página voy a Censo Digital y puedo hacer la carga de mi vivienda con la composición de mi hogar”.

La importancia del Censo

En otro orden, el responsable del área, manifestó que el Censo es el “operativo más grande de un país”, porque configura el “dato o diagnóstico de la situación real de lo que está viviendo un territorio nacional”.

“Que tiene que ver con el dato demográfico, es decir, cuantos somos principalmente, pero también la situación de vida de las personas, cómo vivimos, cómo es la composición del hogar, cuántos son los integrantes, cómo fue la evolución del crecimiento demográfico”, precisó.

Y añadió:” También hoy estamos viendo cómo nos desarrollamos porque vamos a ver el nivel educativo o datos que tienen que ver con personas que se encuentran dentro de una misma vivienda, es decir que con esto vamos a ver si hay hacinamiento y déficit habitacional”.

Svartz argumentó que el operativo del censo sirve tanto al sector público como con al privado y remarcó que “hay que aclararlo, porque mucha gente cree que sólo lo toma un gobierno para hacer políticas públicas”, cuando en verdad, esta encuesta “trasciende los gobiernos”, ya que se realiza cada 10 años.

“Esto permite que los Estados y los gobiernos que están en ese momento tengan el diagnóstico para hacer políticas públicas, de vivienda, de servicios públicos, cloacales, agua potable, energía eléctrica, conectividad”, fundamentó.

Y subrayó: “En el caso del sector privado también es fundamental, porque para hacer cualquier tipo de inversión o un proyecto inversión necesito el dato de cuántos somos, principalmente, en el lugar, provincia, localidad; y tener información sobre el nivel socioeducativo para ver cómo trasladado esas posibilidades de comercio, ya sea desde poner una farmacia o un kiosco, lo primero que analizo es cuantas personas viven donde voy a instalar el comercio”.

