Ya son 21 los días consecutivos en que las altas médicas superan a los nuevos diagnósticos

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, fallecieron 15 comprovincianos y 438 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

Los decesos son de nueve vecinos de Formosa: Justina de 78 años, Rafael de 68 años, Francisco Mario de 67 años, Miriam de 52 años, Dalila de 50 años, Juan de 44 años, Adolfo de 40 años, Ramona de 38 años y David de 37 años; un vecino de Riacho He He: Egidio de 78 años; un vecino de Palma Sola: Alfonso de 54 años; una vecina de Pirané: Eusebia de 54 años; dos vecinas de Tacaagle: Luciana de 72 años y Yoli de 35 años; y un vecino de Gral. Mansilla: Mario de 77 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 438 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre cuatro meses y 83 años de edad, en el marco de los 5.023 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados en las últimas 24 horas con el 8,7% de positividad.

Del total, 232 son de Formosa Capital: 85 contactos estrechos, 78 consultas por síntomas, 62 por búsqueda activa, cuatro consultas por egreso y tres controles por internación; 23 de Pirané: 10 contactos estrechos, ocho consultas por síntomas y cinco por búsqueda activa; 18 de El Colorado: 11 contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas y tres por búsqueda activa; 16 de Clorinda: siete contactos estrechos, seis consultas por síntomas, dos por búsqueda activa y una consulta por egreso; 14 de Misión Laishí: nueve contactos estrechos, tres por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; 13 de Misión Tacaaglé: ocho contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; 12 de Villa Dos Trece: 10 contactos estrechos y dos consultas por síntomas; 12 de Las Lomitas: siete contactos estrechos y cinco consultas por síntomas.

También, 11 diagnósticos fueron detectados en Pozo del Tigre: 10 contactos estrechos y una consulta por síntomas; 10 en Villafañe: seis contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas; nueve en Ibarreta: cinco consultas por síntomas, tres contactos estrechos y una consulta por egreso; ocho en Riacho He He: seis contactos estrechos, una consulta por síntomas y una consulta por egreso; seis en Laguna Blanca: cinco contactos estrechos y uno por búsqueda activa; seis contactos estrechos en Laguna Gobernador; seis en Estanislao del Campo: tres contactos estrechos y tres consultas por síntomas; seis en El Espinillo: tres contactos estrechos y tres consultas por síntomas; cinco en Belgrano: dos por búsqueda activa, dos consultas por síntomas y un contacto estrecho; cinco consultas por síntomas en Fontana.

Por último, cuatro casos corresponden a Villa Escolar: tres por búsqueda activa y un contacto estrecho; tres a Laguna Naineck: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres contactos estrechos a Ingeniero Juárez; tres búsquedas activas a El Chorro; dos contactos estrechos a La Primavera, dos a Presiente Yrigoyen y dos más a Pozo de Maza; dos a Bartolomé de las Casas: un contacto estrecho y una consulta por síntomas; una búsqueda activa a Herradura, otra a El Potrillo, otra a Laguna Yema, una más a Posta Cambio Zalazar y otra a Buena Vista.

