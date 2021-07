Ya son más de 44 mil los pacientes recuperados de coronavirus en Formosa

Compartir

Ayer, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, fallecieron ocho personas y 395 fueron diagnosticadas con coronavirus en la provincia de Formosa.

Los decesos son de cinco vecinos de Formosa: Petrona de 78 años, Bernardina de 62 años, Toribia de 48 años, Virginia de 48 años y Lilian de 34 años; un vecino de María Cristina: Marcelo de 36 años; una vecina de Ibarreta: Gladys de 55 años; y un vecino de El Espinillo: Félix de 68 años, por quienes el organismo expresó sus familiares y seres queridos.

En cuando a los 395 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre tres meses y 84 años, en el marco de los 4.461 test de vigilancia y búsqueda activa, realizado en las 24 horas, con el 8,9% de positividad.

Del total, 148 son de Formosa Capital: 68 consultas por síntomas, 60 contactos estrechos, 15 por búsqueda activa, tres consultas por egreso y dos controles por internación; 38 de Las Lomitas: 27 por búsqueda activa, ocho contactos estrechos y tres consultas por síntomas; 30 de El colorado: 13 contactos estrechos, 12 por búsqueda activa y cinco consultas por síntomas; 22 de Laguna Blanca: 19 contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por síntomas; 21 de Pirané: 14 contactos estrechos y siete consultas por síntomas; 14 de Ibarreta: siete contactos estrechos, cuatro consultas por egreso y tres consultas por síntomas; 11 consultas por síntomas de Mansilla.

También, 11 casos corresponden a Buena Vista: 10 contactos estrechos y una consulta por síntomas; 11 a Clorinda: cinco consultas por síntomas, tres contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por egreso; 11 a Fontana: 10 contactos estrechos y una consulta por síntomas; 10 a Misión Tacaaglé: cinco por búsqueda activa, tres contactos estrechos y dos consultas por síntomas; ocho a El Espinillo: cinco consultas por síntomas y tres contactos estrechos; ocho contactos estrechos a Pozo del Tigre; siete a El Potrillo: cuatro por búsqueda activa y tres contactos estrechos; cinco por búsqueda activa a Siete Palmas; cuatro contactos estrechos a Ingeniero Juárez; cuatro a Riacho He He: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas.

Completan el total los cuatro diagnósticos verificados en Laguna Naineck: tres consultas por síntomas y una consulta por egreso; cuatro en La Primavera: tres consultas por síntomas y un contacto estrecho; cuatro contactos estrechos en Belgrano; cuatro en Palo Santo: tres consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; tres contactos estrechos en María Cristina; dos contactos estrechos en Pozo de Maza; dos consultas por síntomas en Villa Dos Trece; dos en Laguna Yema: un contacto estrecho y una consulta por síntomas; un contacto estrecho en Villafañe y otro en El Corralito; una consulta por síntomas en San Martín; una búsqueda activa en Güemes; y dos ingresos desde Chaco y uno desde Corrientes.

Además, este martes se dará de alta médica a 409 pacientes recuperados que son de Formosa, 241; Las Lomitas, 23; Pirané, 22; Comandante Fontana, 18; Laguna Blanca, 14; El Colorado, 11; Clorinda, 10; Pozo del Tigre, ocho; El Espinillo, siete; Ibarreta, Villa Dos Trece y Herradura, seis en cada una; Palo Santo, cuatro; Pozo de Maza, Lote 8, Laguna Naineck y Estanislao del Campo, tres; Ingeniero Juárez, Villafañe, Riacho He He, San Martin II, El Chorro, General Mansilla, General Belgrano y Misión Tacaaglé, dos en cada una; y María Cristina, Laguna Yema, Misión Laishí, Villa Escolar y Buena Vista, uno en cada una.

En ese contexto, al 6 de julio de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 49.122 casos de coronavirus, de los cuales se recuperaron 44.050, siguen activos 4.158, fallecieron 879, egresaron del territorio 35 y se llevaron a cabo 738.657 con el 6,65% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 621 camiones de carga, 300 vehículos y 543 personas; controló en la vía pública a 16.636 personas y 5.500 vehículos; labró infracciones a ocho vehículos y 61 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino dos fiestas privadas; detectó dos ingresos irregulares judicializados y una violación de cuarentena domiciliaria de contacto

Vacunación para

mayores de 24 años

Por último, el organismo señaló que se continúa avanzando aceleradamente en la vacunación general contra el COVID-19 a los mayores de 24 años, y ya se inició el proceso de vacunación general de los mayores de 18 años en distintos puntos de la provincia según criterios epidemiológicos.

“Trabajando de esta manera, con una tarea muy profesional, eficiente y comprometida con el bienestar de todos los formoseños y formoseñas, seguiremos intensificando la campaña de vacunación para cubrir a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible”, aseveró el Consejo.

Y solicitó a todas las personas que son convocadas por su clase y localidad a que concurran a recibir la vacuna “que los protegerá frente a posibles contagios, evitando cuadros graves de la enfermedad, y resguardando así la vida propia y la de sus seres queridos”.

