Yaguaretés: un segundo puesto que ilusiona

Otra actuación que quedará en los libros de historia del seleccionado femenino de rugby. Ciudad del Cabo fue la sede que vio a Las Yaguaretés subirse nuevamente a un podio en el Challenger Series, esta vez fue el segundo puesto. En la primera etapa del certamen que dará plazas para el Circuito Mundial 2026, Argentina cayó en la final ante Kenia por 17-12.

El equipo nacional cerró un gran primer certamen, con tres victorias y tan solo una derrota, que le permite ilusionarse con la clasificación a la tercera etapa en Cracovia, Polonia. Sin embargo, todavía resta la segunda escala, también en Ciudad del Cabo, el próximo viernes 7 y sábado 8 de marzo, para conocer a los ocho países clasificados a la siguiente instancia.

Vale recordar el cambio de modalidad de esta temporada en el Challenger Series, ya que doce seleccionados participan de la primera y segunda etapa, mientras que ocho son los clasificados a la tercera escala en Polonia.

A su vez, los cuatro equipos con la mayor cantidad de puntos acumulados terminadas las tres rondas del Challenger, obtendrán su plaza para los Playoffs de Los Ángeles, que determinará el cuadro del Circuito Mundial 2026.

Por las semifinales, Argentina y Colombia buscaban ser el representante sudamericano en la gran final del Challenger Series. En un encuentro entre dos seleccionados que se conocen mucho, la paridad iba a ser protagonista durante la primera mitad ya que, con un try por lado, se iban al descanso 5-5. En la segunda parte, tras aprovechar la tarjeta amarilla en Colombia, Malena Díaz apoyó la segunda conquista argentina para cerrar el marcador 10-5 y la clasificación a la final del certamen.

Así formaron Las Yaguaretés ante Colombia: Azul Medina, Josefina Padellaro, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich; luego ingresaron Andrea Moreno, Candela Delgado, Cristal Escalante y Malena Díaz. No sumó minutos Antonella Reding. Los tries argentinos los apoyaron Paula Pedrozo y Malena Díaz.

El encuentro final entre argentinas y keniatas definían el primer oro de la temporada. Si bien Kenia comenzó con el primer golpe a los 2 minutos, Argentina se repuso y tras una corrida de Cristal Escalante iba a poner el marcador 5-7 al descanso. Por su parte, los segundos siete minutos parecían darle el primer puesto al seleccionado africano que a los cinco minutos ya había apoyado dos tries más. En el último minuto, Candela Delgado conquistó nuevamente el ingoal rival y, con la conversión de Sofía González, cerraría el tanteador 12-17. De esta manera, Argentina obtuvo la medalla de plata en el primer certamen del año.

Las Yaguaretés formaron de la siguiente manera: María Taladrid, Azul Medina, Andrea Moreno, Paula Pedrozo (capitana), Josefina Padellaro, Sofía González y Cristal Escalante; luego ingresaron Candela Delgado, Virginia Brígido, Talía Rodich y Malena Díaz. Antonella Reding no sumó minutos.

Los tries argentinos los marcaron Cristal Escalante y Candela Delgado, mientras que Sofía González acertó una conversión.

Resultados de Las Yaguaretés

en Ciudad del Cabo:

Las Yaguaretés 60 vs México 0

Las Yaguaretés 22 vs Tailandia 7

Las Yaguaretés 10 vs Colombia 5

Las Yaguaretés 12 vs