Yamil Peralta tendrá su revancha ante Rozicki

Yamil Peralta, el boxeador argentino que participó en dos Juegos Olímpicos, recibió una inmejorable noticia sobre su futuro profesional.

Yamil Peralta, el boxeador argentino que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016, recibió una inmejorable noticia con respecto a su futuro en el boxeo. Poco más de dos años después de sufrir su única derrota en el profesionalismo -por demás injusta y polémica-, el púgil entrenado por Isaías Torglele buscará un título del mundo y lo hará en su revancha contra Ryan Rozicki. En aquel momento, las tarjetas vieron como ganador al mencionado canadiense y él mismo aceptó que no ganó el duelo.

El cinturón en juego era el internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría crucero y el dueño de casa se quedó con el triunfo. La propia entidad prometió una revancha entre ambos al poco tiempo, pero se hizo esperar y finalmente será el próximo 7 de diciembre también en Canadá, donde el oriundo de Del Viso (Provincia de Buenos Aires) perdió en un fallo localista. Con este antecedente, se espera que no vuelva a suceder una injusticia como en aquel combate.

El lugar donde se verán las caras nuevamente será el Centre 200 de Sydney en Nova Scotia, justamente donde se midieron el 7 de mayo del 2022 y el local se quedó con la faja internacional. A diferencia de dicha pelea, esta vez el título será el mundial del CMB de la mencionada división, por lo que Yamil Peralta tendrá la chance de ser campeón del mundo. Por supuesto, no la tendrá fácil pero sabe que es un rival al que ya enfrentó y le ganó, más allá de lo que dijeron las tarjetas.

Luego del fallo polémico que tuvo lugar hace ya más de dos años, la entidad sostuvo: “El CMB desea reconocer la gran pelea realizada por Yamil Peralta, así como el gran esfuerzo de Ryan Rozicki”. “La deportividad mostrada por ambos bandos, especialmente la magnífica acción de humildad de Rozicki, al levantar la mano de Peralta tras el anuncio del resultado, confirma que el boxeo es un gran deporte, exaltando el honor y subrayando el juego limpio. Estamos comprometidos con la seguridad, pero también con la equidad”, concluyeron.

La carrera de

Yamil Peralta en el boxeo

Con respecto a la carrera del bonaerense, después de una amplia carrera amateur en la que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 se convirtió en profesional y de a poco comenzó a sumar cinturones. El primero fue el latino crucero del CMB en 2019, el cual defendió antes de ser monarca sudamericano de la división y más tarde campeón argentino. El pasado viernes 22 de marzo ganó uno más y comenzó a pesar fuerte de cara a una posible chance mundialista. Actualmente, acumula 17 victorias (9 por KO) y una única e injusta derrota contra Ryan Rozicki, con quien tendrá su merecida revancha el próximo 7 de diciembre en Canadá.

En aquella ocasión, con su cara completamente desfigurada, Rozicki escuchó las tarjetas, pero no festejó ante lo que dijeron los árbitros. Es que Yamil Peralta le dio una paliza a lo largo de los diez rounds que se disputaron en Canadá. Sin embargo, aunque todos habían visto lo que ocurrió, dos de los jurados -todos canadienses- sostuvieron que el local había ganado 97-93 (Wayne Gray) y 95-94 (Robert MacAvoy). Un minuto después, el canadiense Ryan Rozicki aseguró: “Yamil Peralta ganó la pelea. Debió ser el legítimo ganador”.