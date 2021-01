Yanina Latorre les respondió a quienes la cuestionaron porque su mamá se vacunó contra el Covid-19 en EE. UU

Compartir

“Dora vacunada, fue muy emocionante. Le salvamos la vida”, escribió Yanina Latorre en una de sus historias en Instagram feliz, con la foto de su madre recibiendo la primera dosis de inmunidad contra el COVID-19 en Estados Unidos. Así como ella, Ana Rosenfeld también viajó a Florida a vacunarse, ya que en el país del norte le dan la inyección a cualquier mayor de 65 años que lo desee, sin importar su nacionalidad.

Sin embargo, la ex panelista de Los ángeles de la mañana fue criticada por llevar a su madre a vacunar y en un informe de televisión estadounidense la trataron de “inmoral”. En diálogo con Ángel de Brito ella explicó cómo fue el proceso sanitario y aclaró que no hizo nada fuera de la ley.

“La gente de acá (Florida) es un amor, es un barrio que hicieron latinos y extranjeros y sufrieron mucho y son solidarios”, dijo Yanina desde Miami sobre el barrio en el que se encuentra, y sobre la vacuna explicó que se la dan “a cualquier persona que pise el suelo, que cumpla la edad, teniendo un ID (documento)”: “Ya está, se vacuna, no hice nada ilegal”.

A quienes la criticaron (específicamente se refirió a un informe de la televisión de Miami), dijo: “Entiendo que el que habla debe ser un resentido como cuando alguien de Bolivia o Perú se va a operar y la gente se queja. Cualquier persona en Argentina se puede operar y estudiar en universidades públicas y se ve como un tema de resentimiento”.

Además contó que el viaje estaba dentro de lo previsto ya que todos los años ella vacaciona en Miami con su mamá, solo que esta vez en lugar de veinte días se quedará una semana más para que Dora se pueda dar la segunda vacuna.

Por otro lado aclaró que no tiene ningún contacto ni nadie que la haya ayudado para que su madre pudiera aplicarse la vacuna: “Una amiga mía que vive acá lo escuchó y me lo contó, me pasó el dato, nada más. El turno cuesta un montón conseguirlo, estuve cinco horas en la computadora y cuatro en la cola”.

Sobre por qué quiso compartir todo el proceso en las redes, dijo que fue para mostrar lo solidarios que eran allí: “La gente cuando tiene mala leche quiere entender todo mal, lo hice para mostrarle al mundo lo solidario que es el estado de Florida y dije esto es primer mundo, te respetan, la trataron bien, la cola impecable. No es inmoral y todos los extranjeros que me pegan en algún momento fueron ilegales”.

“Yo no tengo la culpa de haber aprovechado algo que el país permite, porque cualquier persona en suelo de la Florida de mas de 65 años se vacuna, seguro si Ángel estuviera con su mamá acá lo haría”, agregó buscando la complicidad del conductor, y reiteró: “No hice nada ilegal; si no, me hubieran buscado. Lo que no quieren es gente acá que propague el virus. No entiendo por qué me pegan porque todos harían lo mismo”.

Ana Rosenfeld, que viajó a Estados Unidos para conocer a su nieto que nació en Miami en marzo del 2020, aprovechó para vacunarse y tras la polémica se contactó con Latorre: “Ella me aclaró que era legal, yo ya lo sé. Inmoralidad e ilegalidad es otra cosa y acá no es ninguna de esas cosas”.

