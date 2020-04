Yanina Latorre y Cinthia Fernández discutieron al aire por Martín Baclini

Compartir

Cinthia Fernández y Martín Baclini ya no son pareja desde el año pasado. Al principio, la separación fue en buenos términos, pero con el paso del tiempo el amor se transformó en odio. Especialmente cuando el empresario comenzó un noviazgo con Agustina Agazzani y ambos confirmaron su participación en el Bailando 2020. Ahora, hay una especie de “guerra mediática” en la que cada uno critica al otro por su manera de comportarse.

En el ciclo de ayer de Los ángeles de la mañana, la panelista una vez más realizó fuertes declaraciones en contra de su ex pareja y fue enumerando los errores que supuestamente cometió, como haber aceptado estar en el ciclo de Marcelo Tinelli sin consultarle antes. Pero en medio de su discurso, su compañera de panel, Yanina Latorre, le dijo que ella quedaba mal parada al estar siempre criticando a Baclini. Esto generó un duro enfrentamiento entre las “angelitas”.

“Tenés que asumir que es un vínculo que terminó, no es tu marido de hace 20 años ni el padre de tus hijas. Te dejó de querer y está con otra, seguí con tu vida… ¿No viste lo que me hizo mi marido (Diego Latorre) y es mucho peor? Nunca me senté despechada en una silla», señaló Yanina. “A mí me parece patético que vaya al Bailando… Me molesta que el señor quede como un caballero cuando en verdad no lo es”, remarcó Cinthia, quien también participará en el Bailando 2020.

“Quedás como una despechada, te trató bien, a vos y a tus hijas, no te pegó, no te dejó en la calle… Hasta hace dos semanas decías que te ibas a arreglar con él hasta que apareció esta chica”, opinó Latorre. “Yo no dije que iba a volver con él, sino que lo estaba esperando. ¿Por qué no rehace su vida fuera de la tele?, ¿qué tiene que hacer en la tele este tipo?”, preguntó la bailarina con mucha indignación.

Ángel De Brito se metió en la discusión y le preguntó a Yanina por qué le hablaba en ese tono a su compañera, cuando a Baclini no lo había tratado así en el programa de ayer. “Con Baclini me he matado, le dije que era un cartonero, pero ahora me parece al pedo que Cinthia le hable al presidente (para pedirle que lo lleven preso a Baclini por estar en la calle dando un móvil), queda mal ella. A mí me hicieron algo peor y la verdad es que nunca lo critiqué a Diego públicamente. Me la banqué. Vos quedás mal si lo criticás”, respondió la panelista.

Fernández argumentó que tenía que salir a defenderse porque él la trataba de “mentirosa”. Su compañera minimizó esta situación: “No te humilló, no te cagó, ni maltrató a tus hijas. Boluda, es ir al Bailando. Es mucho peor ponerte en mis zapatos. Te hablo desde el sufrimiento”. El conductor del ciclo de El Trece opinó: “Tu caso fue distinto, porque Diego no fue al Bailando, lo evitó”. Al debate se sumó Mariana Brey: “Me parece que no es comparable, vos lo decís porque (tu marido) te metió los cuernos, pero a ella no la cagó, son cosas diferentes”.

Cinthia se quejó porque sus compañeras no eran solidarias, pero Yanina le respondió: “Vos hacés este escándalo, él sigue vigente y va al Bailando porque vos hablás de él y tuiteas”. Sin embargo, la bailarina justificó su accionar: “¿Yo me tengo que quedar callada y desearle lo mejor? No, yo le saco la careta porque no voy a quedar como una mentirosa por un cartonero. Me voy a seguir defendiendo. Después tendrá sus 5 minutos de fama hasta que la gente le dé una patada en donde no le da el sol porque se lo merece. A la gente le pido disculpas por llevarlo a la televisión”.

La panelista reveló que el empresario contrató a un call center para conseguir más votos telefónicos y así poder seguir en el certamen del año pasado cuando ambos eran pareja en la vida real y en ShowMatch. Además, amenazó con publicar los mensajes que había guardado como pruebas contra su ex en Twitter. Latorre la cuestionó (una vez más) por contar que habían usado esa estrategia para continuar en el Bailando 2019. La discusión siguió por unos minutos más y terminó a los gritos entre las panelistas. Todo un espectáculo televisivo que tuvo una gran repercusión en las redes sociales.