Yanina Latorre y un divertido palito a Diego: «Tuvo que venir una cuarentena para que sea útil en la casa»

Los vivos que hace Yanina Latorre cada noches desde su cuenta de Instagram ya son una cita infaltable para sus seguidores. Desde allí, la panelista de Los Ángeles de la Mañana comparte (con su característico humor) cómo son sus días en plena cuarentena.

Sin embargo, en una imperdible nota, Yanina mandó al frente a su marido y dio detalles de su nuevo rol en la intimidad de su hogar: «Diego es mucho más relajado que yo. Es un tipo que lee, ve series, hace actividad física una vez por día. Trabaja. Es un tipo muy sereno. Tenemos una casa grande donde hay que ocuparse mucho y se nos empezó a venir encima el jardín y la pileta y todo», contó en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre.

«Él aprendió a cortar el pasto. Aprendió a meterle cloro. A pasar el barrefondo. Va al supermercado. Hace las cosas de la casa. Y cuando llego yo me encargo de la cocina. Está mucho con mi hijo varón. Cómo es jugador de fútbol», agregó.

Por otro lado, la entrevistada reconoció que este aislamiento preventivo sirvió para que el comentarista deportivo se anime a realizar actividades que antes no hacía: «Él está bien. Está aprendiendo a hacer cosas. Tuvo que venir una cuarentena para que sea útil en la casa».

Por último, Yanina disparó un palito a su familia por el obsequio que recibió en su último cumpleaños: «Me regalaron una valija. La compraron antes que venga la cuarentena. Dónde voy con esta valija, le dije a mi hija Lola, al canal, no vamos a poder a ningún lado en mucho tiempo».