Yanina Sosa deja Belgrano y pega el salto al fútbol AFA

Compartir

Linkedin Print

La considerada como la mejor arquera de la Liga cordobesa, Yanina Sosa da el salto al torneo de AFA.

A través de sus redes sociales la arquera Yanina Sosa anunció hace unas horas que deja el fútbol femenino de Belgrano, para emprender un nuevo rumbo deportivo.

En un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, la considerada mejor arquera de la Liga cordobesa, se despidió del club de barrio Alberdi, y dará un salto en su en su carrera. Jugará en el torneo oficial de AFA. Próximamente se conocerá su nuevo club.

La jugadora nacida hace 28 años, estaba cumpliendo su segundo ciclo en Belgrano, luego de su paso en 2014 por la institución “pirata”.

Además en la liga cordobesa pasó por Lasallano, jugó la Córdoba CUP con Juniors, estuvo un tiempo en Camioneros y retornó el año pasado al club de barrio Alberdi. Además atajar y salir campeona en el futsal para la UNC.

En su cuenta de Instagram publicó: “Gracias por hacerme sentir como en mi casa. Gracias por los lindos momentos y los no tan lindos también, porque me sirven de experiencia. Hoy me toca despedirme del club que me abrió las puertas y me ayudó a crecer como jugadora y como persona“.

“Me voy contenta y convencida que defendí con todo el arco de Belgrano, siempre con constancia, perseverancia, y firme a mis principios”, agregó Sosa.

Sosa había llegado en 2019 para reemplazar a Dulce Tórtolo quien había dejado su lugar para irse a Boca Juniors. Se afianzó en el puesto llegando a ser considerada la mejor entre sus colegas y logrando dos títulos con Belgrano.

Todo lo demostrado en el equipo de barrio Alberdi, le abre las puertas al fútbol profesional.

Por su parte los “celestes” deberán cubrir nuevamente ese puesto tan codiciado para el fútbol femenino, dada que aún hay escasez de especificidad y capacitación en general en esa posición.