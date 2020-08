Yanina Sosa es nuevo refuerzo del Racing Club de Avellaneda

Compartir

Linkedin Print

La Academia sumó dos nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada. La arquera formoseña Yanina Sosa y Paloma Fagiano, mediocampista ofensiva.

Los equipos de fútbol femenino se siguen reforzando de cara a la próxima temporada, que comenzaría en febrero de 2021, y en esta ocasión, Racing oficializó dos incorporaciones, una arquera y una mediocampista. Luego de anunciar la renovación de contratos y las jugadoras que subieron de las inferiores a Primera, presentaron a Yanina Sosa y Paloma Fagiano.

El conjunto dirigido por Antonio Spinelli contará con dos futbolistas nuevas. Sosa, arquera proveniente de Belgrano de Córdoba y Fagiano mediocampista ofensiva procedente de GEPU de San Luis.

Paloma, de 18 años, con trayectoria en la Selección Sub 20 y también en la Mayor, firmó contrato hasta diciembre de 2022. Mientras que Yanina, formoseña de 28 años se incorpora por una temporada.

La Academia en este mercado de pases tuvo la importante salida de dos delanteras, Milagros Menéndez, que se sumó a Granada de la Segunda División de España y Belén Spenig que también emigró a aquel país donde será parte de UD Collerense.

Pese a estas bajas, sumó dos delanteras de gran nivel: Rocío Bueno de 28 años y con pasado en Boca y UAI Urquiza y también en la Selección que se vinculó por 18 meses, hasta diciembre de 2021; y Florencia Gaetán, de 21 años y proveniente de Villa San Carlos, donde convirtió nueve goles en diez partido, que representa más de la mitad del total del equipo en la temporada de Primera, 14.

Por otra parte, hace unas semanas también se sumí la defensora Aldana Narváez que viene de Social Lux de Rosario. La futbolista de 19 años, que tiene recorrido en la Selección, donde integró la Sub 17, Sub 20 y Mayor, estará vinculada hasta diciembre de 2022.